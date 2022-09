Covid Italia, 21.085 contagi e 49 morti: bollettino 23 settembre

(Adnkronos) – Sono 21.085 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 23 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 49 morti per un totale di 176.824 vittime da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 151.607 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,9%. In calo i ricoverati che sono in totale 3.313, 37 in meno da ieri, e le terapie intensive occupate per complessivi 134 pazienti, 4 in meno di ieri.



LAZIO – Sono 2.039 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 settembre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.673 tamponi molecolari e 11.940 antigenici con un tasso di positività del 13%. I ricoverati sono 329 i ricoverati (-22), 26 le terapie intensive occupate (-1) e 2.450 i guariti.

Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie regionali. Asl Roma 1: sono 362 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 356 i nuovi casi; Asl Roma 3: sono 240 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 99 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 145 i nuovi casi; Asl Roma 6: sono 223 i nuovi casi. Nelle province si registrano 614 nuovi casi; Asl di Frosinone: sono 212 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 252 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 75 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 75 i nuovi casi.

SARDEGNA – Sono 375 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 23 settembre. Si registra inoltre un altro morto. 337 i casi diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2500 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (+2) .I pazienti ricoverati in area medica sono 51 (-7) mentre sono 3924 i casi di isolamento domiciliare (-118). Si registra il decesso di un uomo di 61 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.

LOMBARDIA – Sono 3.661 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 settembre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 14 morti per un totale di 42.475 decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 24.356 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 15%.

I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 485, 17 in più rispetto alla giornata di ieri, mentre quelli in terapia intensiva scendono a 8, una persona in meno rispetto a 24 ore fa.

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 952 di cui 341 a Milano città. A Bergamo 418, a Brescia 547, a Como 233, a Cremona 119, a Lecco 145, a Lodi 87, a Mantova 183, a Monza e Brianza 297, a Pavia 192, a Sondrio 130 e a Varese 274.

ABRUZZO – Sono 618 i nuovi contagi da covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 23 settembre. Si registrano inoltre altri 3 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 553.180. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.663. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 522111 dimessi/guariti (+980 rispetto a ieri).Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27406 (-365 rispetto a ieri).

Di questi, 112 pazienti (-11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 2 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1078 tamponi molecolari (2478116 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3377 test antigenici (4328399).

Del totale dei casi positivi, 112247 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+139 rispetto a ieri), 157949 in provincia di Chieti (+166), 129577 in provincia di Pescara (+482), 132879 in provincia di Teramo (+134), 12267 fuori regione (+11) e 8261 (-314) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

CALABRIA – Sono 571 i nuovi contagi registrati in Calabria oggi, 23 settembre 2022, su 3.297 tamponi effettuati. Lo riferisce il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione che segnala anche +878 guariti e 4 morti (per un totale di 3.001 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -311 attualmente positivi, -3 ricoveri (per un totale di 115) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 6).

BASILICATA – Sono 121 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 settembre 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 721 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono state registrate 153 guarigioni. I ricoverati per Covid sono 19 (+4) di cui 1 in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 4.838.



(Adnkronos – Salute)