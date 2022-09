Confindustria Nautica presenta patrocini al Salone di Genova

Roma, 24 set. Si terrà quest’oggi alle 14.30 presso la Sala stampa del 62° Salone nautico internazionale di Genova (mezzanino padiglione Blu) la presentazione degli eventi patrocinati da Confindustria Nautica con l’obiettivo di promuovere e sostenere le iniziative di valorizzazione della filiera nautica in diverse Regioni italiane. Lo rende noto l’associazione di categoria, per la quale saranno presenti all’incontro il vicepresidente di Confindustria Nautica Piero Formenti e i consiglieri Gaetano Fortunato e Giulio Grimaldi.

All’appuntamento parteciperanno i rappresentanti delle iniziative territoriali riconosciute e promosse da Confindustria Nautica come realtà di valore per il comparto: Anna Cannavacciuolo, marine manager Salerno Boat Show; Andrea Ciulla, presidente Assonautica Palermo-Seacily Salone nautico di Palermo; Angelo Colombo, general manager Fiera nautica di Sardegna; Marco Diana, Ceo Marina di Verbella-Rendez-vous della nautica del Lago Maggiore; Francesco Di Filippo, Assonautica Pescara; Giuseppe Meo, presidente Snim Salone nautico di Puglia; Gianluca Rocca, responsabile comunicazione e relazioni esterne di Boat Days-Santa Marinella; Bruno Santori, direttore Marina di Pescara-Sottocosta.

Nell’ambito della sua missione di rappresentanza, promozione e diffusione della nautica da diporto a livello nazionale e internazionale, sottolinea l’associazione, Confindustria Nautica è sempre attenta a valorizzare iniziative dedicate allo sviluppo del settore con sinergie e attività di sostegno a progetti che siano rivolti al target di riferimento caratterizzati da una logica di efficienza e di competitività e di promozione del made in Italy. Questi eventi rappresentano un’opportunità per le potenzialità di sviluppo che le regioni hanno nell’economia del mare, risorsa di eccellenza da valorizzare ogni giorno per l’impatto economico e sociale che generano sui territori.

