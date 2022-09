Hannover Messe. Presentazione ufficiale edizione 2023

Si terrà giovedì 29 settembre, alle ore 17.00 la presentazione della nuova edizione di HannoverMesse, manifestazione alla quale parteciperà Confartigianato del Veneto.

L’incontro si terrà sia in presenza, nella sede di Confartigianato Imprese Padova, in via Masini 6 a Padova, che sulla piattaforma Zoom.

Il Consiglio Direttivo della Federazione Metalmeccanica di Produzione, che si è tenuto lo scorso luglio ha deliberato la partecipazione alla fiera che è la più importante al mondo per il comparto della meccanica.

Nell’edizione che si è tenuta quest’anno, Confartigianato Imprese Veneto, ha coordinato un’area di 70 mq che ha visto la presenza di 7 aziende provenienti da diverse nostre province.

L’area ha visto la collaborazione di Confindustria Venezia, Area Metropolitana di Venezia e Rovigo ed è stata animata da alcuni studenti provenienti dalla scuola Maffioli di Castelfranco Veneto.

Lo spazio collettivo, ha visto l’implementazione del progetto “L’altro Veneto”, dove i buyer esteri hanno potuto degustare una selezione di prodotti artigianali di eccellenza, selezionati tra le nostre aziende associate grazie alla collaborazione della Federazione Regionale degli Alimentaristi.

Per l’edizione 2023, ha confermato la volontà di partecipare alla collettiva Confindustria Area Metropolitana di Venezia e anche Confartigianato Imprese Lombardia ha espresso l’idea di promuovere la fiera, alla luce degli importanti risultati ottenuti sia dal punto di vista organizzativo che da quello di contatti che gli espositori hanno avuto durante la manifestazione.

Per presentare la fiera si è deciso di organizzare un incontro assieme al Sales Manager di HannoverMesse, il Dottor Sergio Margonari e alla Dottoressa Gabriella Degano Responsabile Nazionale dell’Area Internazionalizzazione e Promozione di Confartigianato Imprese, che illustrerà le importanti opportunità che un percorso di internazionalizzazione può offrire alle imprese manifatturiere.

Per informazioni:

Luisa Biondi Ufficio Promozione e Sviluppo d’Impresa Confartigianato Imprese Padova

[email protected]

Tel. 049 8096505 – Cell. 349 3427935

(Confartigianato Imprese Padova)