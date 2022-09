Este: #ilvenetolegge2022 anche a Este, venerdì 30 settembre

Home Notizie #ilvenetolegge2022 anche a Este, venerdì 30 settembre

La proposta 2022 della Regione del Veneto per la promozione della lettura torna il 30 settembre anche in Biblioteca Civica a Este: nell’occasione, il Gruppo di Lettura, alle ore 21.00 a Villa Dolfin Boldù, invita la cittadinanza alla conversazione aperta sul romanzo “Un amore” (1963) di Dino Buzzati, nel 50° della scomparsa dell’autore bellunese, ma anche… per un’originale proposta letteraria a sorpresa!

Per trovare tutte le informazioni sull’appuntamento di Este, clicca qui.

Per conoscere il Progetto regionale “Il Veneto legge”, collegati qui.

E’ un’iniziativa inserita anche nel programma

del Consorzio Biblioteche Padovane Associate!

(Comune di Este)