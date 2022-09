Suolo. Arpav a una giornata di formazione per consulenti del settore agricolo

Il 19 settembre Arpav partecipa alla prima giornata di “Esperienze di fertilità del suolo e analisi dei terreni”, un’iniziativa formativa organizzata da Veneto Agricoltura nell’ambito del progetto AGROMIX. Il seminario è rivolto ai consulenti del settore agricolo che operano o intendono operare nella Misura 2 del Piano di Sviluppo Rurale “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”.

La giornata si focalizza sulle caratteristiche dei suoli in funzione della loro storia pedologica, sulla loro valutazione e valorizzazione agronomica, sull’interpretazione e utilizzo dei dati analitici e dell’indice di qualità biologica del suolo (QBS-ar). È prevista anche una parte pratica in campo con la descrizione di un profilo di suolo. La giornata è ospitata dall’azienda agricola “Al Confin” di Camisano Vicentino (Vi).

Il progetto AGROMIX, in cui il seminario rientra, riunisce agricoltori, ricercatori e responsabili politici per esplorare soluzioni agro-ecologiche per un uso più resiliente del suolo in Europa, attraverso lo sviluppo di pratiche rigenerative.

Il programma dettagliato su Veneto Agricoltura: https://bit.ly/3Q56Lxn

(ARPAV)