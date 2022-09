Este: Ottobre Rosa 2022: tutti gli appuntamenti

Home Notizie Ottobre Rosa 2022: tutti gli appuntamenti

Il mese di ottobre, dedicato alla prevenzione del tumore al seno, si riempie di appuntamentie incontri dedicati alle donne, grazie a “Donna siCura di sé”. L’iniziativa è a cura dell’Associazione Riprogettare la Vita, in collaborazione con i Comuni di Este, Villa Estense, Lozzo Atestino, Sant’Elena, Borgo Veneto, Granze, Ospedaletto Euganeo e Vescovana, unitamente all’ULLS5 e all’ULSS6.

Ecco gli eventi che si terranno a Este:

giovedì 22 settembre

Ore 18.30 – Chiostro di San Francesco (Aula Magna in caso di maltempo)

“Una medicina dal volto umano – rapporto controverso tra bioetica, morale, diritto, umanizzazione della medicina, sperimentazione clinica”

Presentazione del libro “L’incontro nell’oceano del male, sogni e racconti dei protagonisti” e tavola rotonda con la Dott.ssa Carmen Barile (Oncologia ULSS5), il Prof. Giovanni Boniolo (Ordinario di Filosofia della Scienza e Medical Humanites UniFe), il Dott. Francesco Fiorica (Direttore Radioterapia e Medicina Nucleare ULSS9 e socio fondatore A-rose), l’Avv. Rita Sofia Tiego (Cassazionista) e Federico Grandesso.

Seguirà un buffet e un concerto rock del gruppo No Time Tits.

giovedì 06 ottobre

Ore 21.00 – Gabinetto di Lettura

“L’arte di rialzarsi come stile di vita”

con il Prof. Antonio Paolo (UniPD – delegato al progetto Sport e Benessere), la Dott.ssa Tatiana Moro (Ricercatrice Dipartimento Scienze Biomediche UniPD) e l’Associazione UGO Unite Gareggiamo Ovunque.

domenica 09 ottobre

Ore 9.00 – Castello Carrarese

Camminata in Rosa

Camminata non competitiva 4-8,5 km per le vie della città. In collaborazione con l’Associazione Corri Este. Presenta Claudia Vigato.

Partenza dal Foro Boario. Iscrizioni presso i negozi di Este in Centro – Erboristeria l’Agrifoglio, Sportime, Living Arreda, Bottega Verde, Parafarmacia Atestina, Sandra Storica Moda, Antico Sapore – entro il 5 ottobre; oppure la mattina della partenza.

Quote di iscrizione: 5,00 euro con gadget – 10,00 euro con maglietta

In caso di maltempo, la passeggiata verrà rinviata al 16 ottobre

Il programma completo è disponibile in allegato alla news.

Informazioni:

Riprogettare la Vita

338 5825556

[email protected]

