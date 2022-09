Covid Italia, 23.161 contagi e 93 morti: bollettino 13 settembre

(Adnkronos) – Sono 23.161 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 13 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 93 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 184.211 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 12,6%. In calo le terapie intensive occupate pari a 163, 13 in meno da ieri, e i ricoveri, che sono 3.868, 121 in meno da ieri.

LAZIO – Sono 2.113 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 13 settembre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.553 tamponi molecolari e 13.145 antigenici con un tasso di positività al 12,6%. I ricoveratati sono 397, 39 in meno di ieri, 32 le terapie intensive occupate, 3 in meno di ieri, e 2.951 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 969.

Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 372 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 2: sono 368 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 229 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 4: sono 74 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 5: sono 192 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 6: sono 163 i nuovi casi e 0 i decessi.

Nelle province si registrano 715 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 288 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Latina: sono 217 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Rieti: sono 92 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Viterbo: sono 118 i nuovi casi e 1 decesso.

Sono 41.637 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 397 ricoverate, 32 in terapia intensiva e 41.208 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 1.983.496, i morti 12.042, su un totale di 2.037.175 casi esaminati.

SARDEGNA – Sono 549 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 13 settembre 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto nell’isola.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati, fra molecolari e antigenici, 3.705 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 come ieri, mentre quelli ricoverati in area medica sono 75, uno in meno di ieri. In isolamento a casa 5.666 persone.

LOMBARDIA – Sono 4.364 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 13 settembre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9 morti per un totale di 42.384 decessi da inizio pandemia.

I tamponi effettuati sono stati 37.054, per un tasso di positività del 11,7%. I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 533, 19 in più rispetto alla giornata di ieri, mentre quelli in terapia intensiva scendono a 13, una persona in meno rispetto a 24 ore fa.

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.222, di cui 520 a Milano città. A Bergamo 473, a Brescia 594, a Como 241, a Cremona 211, a Lecco 134, a Lodi 108, a Mantova 197, a Monza e Brianza 343, a Pavia 252, a Sondrio 103 e a Varese 366.

ABRUZZO – Sono 850 i nuovi contagi da covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 13 settembre. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 547199. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 3.651. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 515.605 dimessi/guariti (+542 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27943 (+307 rispetto a ieri).

Di questi, 107 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1626 tamponi molecolari (2467450 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4311 test antigenici (4296247).

Del totale dei casi positivi, 110807 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+216 rispetto a ieri), 156168 in provincia di Chieti (+246), 127566 in provincia di Pescara (+213), 131704 in provincia di Teramo (+165), 12160 fuori regione (+21) e 8794 (-12) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

TOSCANA – Sono 1.322 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 settembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 8 morti. I nuovi casi, 156 confermati con tampone molecolare e 1.166 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.386.548 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.296.432 (93,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.163 tamponi molecolari e 9.167 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,8% è risultato positivo. Sono invece 2.197 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 60,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 79.411, +0,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 188 (7 in più rispetto a ieri), di cui 6 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 6 uomini e 2 donne con un’età media di 76,5 anni.

L’età media dei 1.322 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa (9% ha meno di 20 anni, 14% tra 20 e 39 anni, 35% tra 40 e 59 anni, 32% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (156 confermati con tampone molecolare e 1.166 da test rapido antigenico). Sono 378.237 i casi complessivi ad oggi a Firenze (295 in più rispetto a ieri), 92.882 a Prato (65 in più), 109.224 a Pistoia (92 in più), 69.772 a Massa (68 in più), 148.016 a Lucca (114 in più), 160.898 a Pisa (168 in più), 125.523 a Livorno (126 in più), 125.559 ad Arezzo (165 in più), 99.487 a Siena (128 in più), 76.395 a Grosseto (101 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

BASILICATA – Sono 198 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 13 settembre 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri è stato registrato un morto, un ultraottantenne di Matera. Nello stesso report sono state registrate 427 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 23, 3 in meno da ieri, di cui uno in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 6.195.

(Adnkronos – Salute)