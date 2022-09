Venerdì 23 settembre 2022 alle ore 17:30, in sala Anziani a Palazzo Moroni (via VIII febbraio 6, Padova) si terrà la presentazione del libro “Il Teorema della spada” di Lucio Sandon.

Relatore: Alessandro Noseda

218 a.C. Annibale Barca parte alla conquista di Roma. E’ spinto dal voto fatto alla dea Tanit di dedicarle tutto l’oro di Roma in cambio della vita del suo unico figlio: Amilcare. La seconda guerra punica viene raccontata attraverso gli occhi di Amilcare, il figlio di Annibale, salvato dal venire sacrificato sull’altare di Tanit.

Giorni nostri: Angelo è un ufficiale della Polizia penitenziaria che ritrova nel suo bagno un oggetto malvagio: è il simbolo di Tanit, che lo spinge irresistibilmente verso il suo paese natale, sui monti delle Mainarde, proprio dove trent’anni prima, i suoi amici d’infanzia hanno commesso un brutale omicidio, mai venuto alla luce. Il gruppo degli amici viene falcidiato da morti misteriose, e uno di loro scrive una lettera ad Angelo: lui parte, e al paese troverà una bella albergatrice, con la quale andrà molto d’accordo. Angelo ha un figlio medico, in missione in Afghanistan: tale missione viene presa di mira da un gruppo di terroristi guidati da una strana presenza, che intendono compiere un attentato immolando un bimbo di undici anni, chiamato Hanibal. Un maresciallo dei carabinieri indaga sulle strane vicende che si susseguono tra le sorgenti del Volturno, il carcere di Poggioreale e la Sardegna, mentre lo spirito del grande condottiero punico aleggia nell’aria.