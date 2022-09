Covid, Bassetti: “Antibiotici non vanno usati”

(Adnkronos) – “Gli antibiotici sono la nostra difesa numero 1 nei confronti dei batteri. Usiamoli bene. Soprattutto non vanno usati nel Covid: diffidate da chi, ancora oggi, consiglia l’Azitromicina o altri antibiotici per curare una infezione respiratoria virale. Sui virus gli antibiotici non servono!!!!” Lo ribadisce su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.

“Il Covid ci ha lasciato molti effetti negativi e molti postumi. Uno dei peggiori sarà quello dei batteri resistenti agli antibiotici – avverte – generati da un uso sconsiderato e inutile di antibiotici fatto durante la pandemia”.

SCUOLE – “In autunno probabilmente avremo una circolazione importante del virus ma l’impatto sarà minore rispetto al 2020-2021” dice all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, salutando l’avvio dell’anno scolastico in Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e nella Provincia di Trento. “Oggi possiamo fare gli auguri a tutti gli studenti per il nuovo avvio dell’anno scolastico e dirgli che non porteranno più la mascherina. Non ci affidiamo alla sorte dando questa certezza ma lo possiamo dire perché abbiamo i vaccini e le terapie, il futuro quindi è più roseo anche per la scuola ma non certo grazie a chi l’ha amministrata in questo periodo senza fare nulla per la sicurezza”.

“Un Paese che non mette la scuola e l’università al primo posto, lasciando le cattedre vuote o non facendo nulla per la ventilazione anti-Covid, è un Paese che ha grossi problemi e non va da nessuna parte – rimarca Bassetti – Poi non ci si stupisca se mancano i medici o i ragazzi vanno all’estero. La scuola deve formare tutti in maniera importante”.

(Adnkronos – Salute)