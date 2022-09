VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (0–3)

DESCRIZIONE

Contributo minimo di euro 200,00 e massimo di euro 600,00 per ogni minore che frequenta o ha frequentato, per almeno due mesi anche non consecutivi dal 01.09.2021, i servizi per la fascia di età 0-3 anni riconosciuti dalla Regione del Veneto.

BENEFICIARI DEL VOUCHER

Coloro che sono in possesso di ISEE con valore non superiore a euro 20.000,00

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere compilate esclusivamente online dalle ore 8:00 del giorno 12 settembre 2022, alle ore 24:00 del 15 ottobre 2022 attraverso il seguente link:

https://survey.econlivlab.eu/257931?lang=it

In allegato:

– AVVISO

– INFORMATIVA