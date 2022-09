Un milione di euro per mettere in sicurezza Strada del Friuli

TRIESTE (ITALPRESS) – La Regione interverrà per mettere in sicurezza il tratto di Strada del Friuli, a Trieste, in località Contovello, interessato da un dissesto che ha causato il cedimento di circa 90 centimetri della carreggiata, per circa 80 metri, lo scorso settembre. L’importo dei lavori stimato è di circa un milione di euro. Lo ha reso noto questa mattina il vicegovernatore con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi. Si procederà in prima battuta con l’affidamento degli incarichi professionali per arrivare poi all’avvio dei lavori, previsti entro la fine di quest’anno. In questo momento, su disposizione del Comune, l’area maggiormente interessata dal dissesto è transennata ed è stato istituito un senso unico di marcia alternato, regolamentato da un impianto semaforico.

Questa strada rappresenta una importante via di comunicazione che collega l’altopiano con il centro di Trieste; è molto trafficata e anche il servizio di trasporto pubblico che da Trieste arriva Prosecco transita su questa viabilità.

Per mettere in sicurezza la strada si rende necessario il consolidamento del muro di sostegno in pietra realizzando prima una controstruttura con pali e tiranti. A cantieri aperti sarà necessario chiudere la strada per eseguire le lavorazioni principali relative alle opere strutturali.

foto: ufficio stampa regione Friuli Venezia Giulia

(ITALPRESS).