Sostegno all’attività dei maestri artigiani veneti

La Regione Veneto approva il bando che valorizza e promuove il ruolo dell’artigiano come portatore di un patrimonio di conoscenza ed esperienze che merita di essere salvaguardato e trasmesso.

Con uno stanziamento di 1.500.000 € verranno finanziate, nella misura del 75% a fondo perduto, le spese relative a:

– Acquisto di macchinari, impianti produttivi, mezzi d’opera, attrezzature e arredi, software e hardware, compresi i costi per la creazione di portali web ed e-commerce

– Acquisto di autocarri furgonati specifici per il trasporto merci, nuovi o “km 0”

– Realizzazione di opere murarie e di impiantistica, comprese le spese per l’adeguamento dei locali e gli investimenti volti alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili

– Partecipazione ad eventi divulgativi (locazione spazio espositivo, servizi esterni di progettazione e montaggio, trasporto dei materiali ecc.)

– Spese generali per brevetti, licenze, campagne promozionali o di comunicazione anche mediante social network, canoni, locazioni, energia ecc. (per questa voce verrà riconosciuto al massimo un importo pari al 20% della somma delle altre categorie di spesa)

Le spese devono far parte di un progetto di investimento volto ad ammodernare macchinari e impianti e ad accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, da realizzare tra il 1° settembre 2022 e il 6 dicembre 2024.

Potranno partecipare solamente le imprese che risultino iscritte all’elenco regionale dei Maestri Artigiani alla data del 30 giugno 2022.

Le domande saranno valutate in base ai criteri di priorità stabiliti nel bando:

– attivazione di contratti di apprendistato o tirocinio

– realizzazione di prodotti ad alto contenuto originale e creativo

– possesso del rating di legalità

Non si tratta di un click day, le domande potranno essere presentate a partire dal 22 settembre 2022 e fino al 20 ottobre 2022.

(Confartigianato Imprese Padova)