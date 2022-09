Brescia: arresti per riciclaggio, sequestrati oltre 93 mln euro

Milano, 7 set. (Adnkronos) – I carabinieri di Brescia e del comando Provinciale della Guardia di finanza hanno eseguito 27 misure cautelari personali e un sequestro per oltre 93 milioni di euro. L’attività, iniziata nella zona della Val Trompia a partire dal 2019, riguarda l’ipotesi di riciclaggio nei confronti di un gruppo con vari precedenti, in particolare gestione di rifiuti non autorizzata e traffico di stupefacenti.

Gli accertamenti economico finanziari, anche mediante l’approfondimento di numerose segnalazioni di operazioni sospette, ha permesso di far scattare la misura cautelare: 8 le persone finite in carcere, 14 agli arresti domiciliari e 5 obblighi di dimora, nonché il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, immobili, veicoli e quote societarie, per oltre 93 milioni di euro. Le operazioni, che hanno visto coinvolte circa 200 uomini in divisa, sono state effettuate in Lombardia, Veneto, Toscana, Campania, Lazio, Marche, Liguria, Calabria, Sicilia e Sardegna.

