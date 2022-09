100° Gp Monza da record, Sticchi Damiani “Punto di partenza”

MONZA (ITALPRESS) – Un Gran Premio dei record, con un successo di pubblico senza precedenti. E’ stato presentato questa mattina il ‘Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2022′ nella Sala Stampa Tazio Nuvolari del circuito di Monza alla presenza del presidente di Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, che ha annunciato anche la presenza in tribuna domenica del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Sono onorato che il presidente della Repubblica sarà qui domenica, è un grande impegno da parte della presidenza, sono veramente orgoglioso – ha ribadito Sticchi Damiani durante la presentazione – Sarà una settimana incredibile, per ACI è un grande orgoglio. Siamo orgogliosi, siamo arrivati ad essere l’unico autodromo ad aver compiuto 100 anni di un Gran Premio. Non è un punto d’arrivo, non deve esserlo, ma deve essere un punto di partenza. Sta cambiando tutto nel mondo della Formula 1, a mio giudizio in meglio. Tutto il mondo sta crescendo e sta raggiungendo dei traguardi incredibili. Vorrei che questa atmosfera continui nei prossimi anni, nel modo più rispettoso possibile dell’ambiente e del parco per continuare questa straordinaria avventura. E’ giusto però ricordare però che il contributo della Regione è stato determinante perchè ci sia ancora il Gran Premio a Monza”. La gara del Mondiale di Formula 1, in programma da venerdì 9 a domenica 11 settembre, porterà circa 350mila persone all’interno del Tempio della Velocità, segnando il record storico di presenze proprio in occasione del secolo di vita del noto impianto sportivo. Tra i presenti anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente di Aci Milano Geronimo La Russa, il presidente dell’Autodromo Giuseppe Redaelli, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il sindaco di Monza Paolo Pilotto e il vice-presidente Esecutivo e CEO di Pirelli Marco Tronchetti Provera. “Monza è una vetrina per l’Italia, è questo il momento come non mai per fare leva sulle cose che il mondo ci ammira. E’ l’autodromo più antico del mondo e vive di questa passione, come Pirelli che vive del suo essere italiana. Eravamo qui nel ’22 e abbiamo vinto. E’ una vetrina per l’Italia, mai come adesso dobbiamo fare squadra – le parole di Tronchetti Provera – Lo sforzo che stiamo facendo con l’amico Stefano Domenicali vuole garantire le performance, all’insegna della sostenibilità, della sicurezza ma soprattutto del rispetto dell’ambiente”. Anche il presidente della Regione Lombardia Fontana ha ribadito l’importanza che ricopre Monza e il Gran Premio all’interno dell’economia regionale: “Ringraziamo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sempre sensibile quando ci sono eventi di grande rilevanza, lo ringraziamo sin da adesso”. Il Gran Premio, aggiunge, “è un evento che sicuramente porta la Lombardia, Monza e l’Italia nel mondo, e di cui siamo molto orgogliosi. Ci batteremo che possa rimanere anche in futuro qui. Come chi mi ha preceduto, da Maroni a Formigoni, Regione Lombardia ha sempre dimostrato grandissima disponibilità e volontà per far sì che il Gp restasse sempre a Monza. Con Regione Lombardia, l’autodromo di Monza sarà sempre sede del GP d’Italia, ha fatto e continuerà a fare la storia. Stiamo già pensando anche alle Olimpiadi del 2026, per continuare a porre il nostro territorio al centro del mondo”. Tantissime le novità per l’edizione numero 100: i semafori si spegneranno domenica 11 settembre alle ore 15.00 mentre venerdì 9 e sabato 10 settembre sono in programma invece tre sessioni di prove libere e le qualifiche. Inoltre si svolgeranno le gare relative ai campionati di supporto Formula 2, Formula 3 e Porsche Mobil 1 Supercup. Il tenore Andrea Bocelli canterà l’inno Nazionale mentre durante la tre giorni dedicata al Gran Premio saranno presenti tanti artisti nazionali e internazionali per intrattenere il pubblico.

