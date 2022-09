Bowling, Gragnaniello e Del Gaudio vincono Europei jr

WITTELSHEIM (FRANCIA) (ITALPRESS) – Giorgio Gragnaniello e Mario Del Gaudio sono i nuovi campioni d’Europa juniores di bowling. Dopo aver chiuso la qualificazione al terzo posto e aver vinto la semifinale contro i danesi per 391-381, gli azzurri hanno battuto in finale gli svedesi per 472-412. “Per noi è una vittoria importantissima, da tanto tempo non salivamo sul podio in questa competizione – dichiara all’Italpress il presidente della Federazione Italiana Bowling Cosimo Zecca – Sono molto contento per Giorgio e Mario, all’ultimo anno da juniores. Sono due ragazzi che si impegnano, entrambi di Napoli. Del Gaudio gioca in un’associazione sportiva di Milano e fa tanti sacrifici per spostarsi, Gragnaniello invece si allena direttamente in Campania. Sono due giovani con la testa sulle spalle, il loro impegno è stato ripagato con questo oro e in prospettiva possono diventare atleti importanti per la nazionale maggiore”.

– Foto Credit Ufficio Stampa Federazione Bowling –

(ITALPRESS).