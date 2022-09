Covid oggi Italia, 17.668 contagi e 48 morti: bollettino 3 settembre

(Adnkronos) – Sono 17.668 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 3 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 48 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 152.452 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività all’11,6%. In calo i ricoveri, 189 in meno da ieri, e terapie intensive, 7 in meno da ieri.

LAZIO – Sono 1.443 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 3 settembre. Si registra inoltre un altro morto. I nuovi casi a Roma sono 674. “Oggi nel Lazio, su 2.882 tamponi molecolari e 9.294 tamponi antigenici per un totale di 12.176 tamponi, si registrano 1.443 nuovi casi positivi (+25), 1 decesso (-2), 506 i ricoverati (-2), 39 le terapie intensive ( = ) e +4.241 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,8%”, comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nel dettaglio nella Asl Roma 1 sono 250 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 2 sono 245 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 3 sono 179 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 4 sono 64 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 5 sono 121 i nuovi casi e 0 i decessi, nella Asl Roma 6 sono 100 i nuovi casi e 0 i decessi.

LOMBARDIA – Sono 2.511 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 3 settembre. Si registrano inoltre altri 17 morti. I tamponi effettuati sono stati 21.295, per un tasso di positività del 11,7%. Il totale dei decessi nella regione è di 42.284 da inizio pandemia. I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 586, 8 in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre quelli in terapia intensiva scendono a 14, una persona in meno rispetto a 24 ore fa. Lo riferisce la Regione nel bollettino quotidiano.

Nelle province si registrano 484 nuovi casi: la Asl di Frosinone registra 209 nuovi casi e 0 decessi; la Asl di Latina 162 nuovi casi e 0 decessi; la Asl di Rieti 44 nuovi casi e 1 decesso e nella Asl di Viterbo sono 69 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 717. A Bergamo 239, a Brescia 380, a Como 139, a Cremona 93, a Lecco 76, a Lodi 46, a Mantova 139, a Monza e Brianza 208, a Pavia 145, a Sondrio 48 e a Varese 228.



SARDEGNA – Sono 297 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 3 settembre. Non si registrano invece nuovi decessi. 270 i casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.791 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 85 (-4). Sono 9.604 i casi di isolamento domiciliare (+50).

TOSCANA – Sono 762 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 settembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi, 143 confermati con tampone molecolare e gli altri 619 con test rapido, fanno salire a 1 milione e 379.118 il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia e sono lo 0,1 per cento in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono ugualmente dello 0,1 per cento (1.410 persone) e raggiungono quota 1.287.546 (93,4% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale

Al momento in Toscana risultano pertanto 80.908 positivi, lo 0,8 per cento in meno rispetto a ieri. Di questi solo 250 (calati di sedici unità nelle ventiquattro ore, – 6 per cento) sono ricoverati in ospedale: nove (valore stabile) si trovano in terapia intensiva. Quattro sono i decessi che si aggiungono, ma solo uno si è verificato negli ultimi due giorni mentre gli altri si riferiscono a settimane precedenti: complessivamente 3 uomini e 1 donna, con un’età media di 83,8 anni. Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 855 tamponi molecolari e 6.009 tamponi antigenici rapidi: di questi l’11,1 per cento è risultato positivo. Sono invece 1.298 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 58,7% per cento di questi è risultato positivo. L’età media dei 762 nuovi positivi è di circa 53 anni: il 9 per cento ha meno di venti anni, il 16 per cento tra 20 e 39, il 30 per cento tra 40 e 59, il 34 per cento tra 60 e 79 e l’11 per cento ottanta anni o più.

Con gli ultimi casi salgono a 376.814 i positivi dall’inizio dell’emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (162 in più rispetto a ieri), 92.507 in provincia di Prato (43 in più), 108.638 a Pistoia (51 in più), 69.213 a Massa Carrara (62 in più), 147.275 a Lucca (94 in più), 160.008 a Pisa (79 in più), 124.734 a Livorno (89 in più), 124.758 ad Arezzo (75 in più), 98.868 a Siena (61 in più) e 75.748 a Grosseto (46 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. A questi vanno aggiunti 555 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.

EMILIA ROMAGNA – Sono 1.336 i nuovi contagi da covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 3 settembre. Si registrano inoltre altri 3 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.825.991 casi di positività, 9.775 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.448 molecolari e 5.327 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 29 (-3 rispetto a ieri, -9,4%), l’età media è di 66,1 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 817 (-48 rispetto a ieri, -5,5%), età media 75,5 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (+1 rispetto a ieri) 2 a Parma (invariato); 1 a Reggio Emilia (invariato); 4 a Modena (invariato); 10 a Bologna (-2); 2 a Imola (-1); 5 a Ferrara (-1); 2 a Ravenna (invariato); 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato). Nessun ricovero a Rimini (come ieri).

(Adnkronos – Salute)