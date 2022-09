Este: Iniziative UISP “Per la salute…ogni passo conta” e “Ludobus”

Home Notizie Iniziative UISP “Per la salute…ogni passo conta” e “Ludobus”

L’UISP Padova è oggi Associazione di Promozione Sociale e si propone a Padova e provincia come sistema integrato di proposte sportive e iniziative sociali. “Sport per tutti” è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l’educazione e la socialità. “Sport per tutti” significa diritto alla pratica sportiva per cittadini di ogni età, oltre ogni condizione socioeconomica e fisica, oltre ogni differenza possibile.

Anche quest’anno la Regione del Veneto, in collaborazione con la UISP Veneto, ha attivato la proposta di promozione dell’attività motoria “Per la salute…OGNI PASSO CONTA”.

La campagna consiste nella promozione di in una serie di azioni, finalizzate ad incentivare la pratica dell’attività fisica, attraverso il supporto delle AULSS di riferimento, rivolgendosi in particolare alle fasce più fragili della popolazione, organizzando diversi percorsi di attività motoria con cadenza settimanale, in tutte le provincie del Veneto.

La Città di Este ha patrocinato con piacere l’iniziativa ritenendo lo sport e l’attività motoria uno strumento fondamentale per lo sviluppo, la crescita, la salute fisica e mentale e altresì un importante mezzo per l’inclusione e la socializzazione.

Le attività proposte e in programma sono le seguenti:

a partire dal 13 settembre , ogni martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 10.00, presso le aree verdi dei Giardini Pubblici del Castello Carrarese si terrà il corso gratuito di ginnastica dolce con la collaborazione degli istruttori dell’A.S.D UISP “Evolution” ;

, ogni martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 10.00, presso le aree verdi dei Giardini Pubblici del Castello Carrarese si terrà il corso gratuito di ginnastica dolce con la collaborazione degli istruttori dell’A.S.D UISP “Evolution” ; sabato 17 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso l’area verde di Piazza Guariento in zona Peep sarà presente il Ludobus, un furgone dotato del più svariato materiale utilizzabile per giocare e muoversi: una vera e

propria ludoteca viaggiante per portare in ogni luogo, soprattutto negli spazi e nelle zone prive di servizi e proposte, attrezzature e materiali ludici, animazione, programmi ricreativi, giochi di un tempo, percorsi didattici. Il Ludobus è capace di trasformarsi a seconda delle esigenze, dei luoghi e dei desideri dei bambini, attraverso svariate tecniche e metodologie di animazione e di gioco. L’animazione sarà coordinata dagli educatori UISP Padova.

Per maggiori info contattare UISP:

tel. 049 618058 – mail: [email protected]

OGNI PASSO CONTA 2022 – ESTE DEF

Allegato formato png

Scarica

Condividi su:

(Comune di Este)