Este: AVVISO ZANZARE – INTERVENTI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA PREVENTIVA

Considerato il contesto meteorologico caratterizzato da elevate temperature e consolidata siccità e preso atto delle ultime indicazioni direttive contenute nella comunicazione inviata dall’Ulss 6 Euganea – Dipartimento di Prevenzione, del 22.08.2022 Prot. n. 137179, nella quale, alla luce dell’attuale quadro epidemiologico in Veneto, viene indicato un rafforzamento di alcune misure di contrasto ai vettori durante le manifestazioni di pubblico spettacolo, eventi e sagre svolte in orario notturno.

E’ appurato che il rischio sanitario che le punture di zanzare possono comportare, in quanto

possibili vettori di malattie, oltre al notevole disagio prodotto dall’aggressività della zanzara tigre all’aperto ed in ore diurne nei confronti dell’uomo, questa Amministrazione ha emesso un’Ordinanza Sindacale n. 96 del 22.07.2022 dedicata alle misure di lotta alle zanzare, sia nel pubblico che nel privato, per prevenire possibili conseguenze sulla salute pubblica, derivanti dall’infestazione, prevedendo eventuali interventi adulticidi antecedenti agli eventi serali di rilievo pubblico.

Considerati alcuni eventi organizzati in aree pubbliche o limitrofi in orario notturno nel mese di settembre, si comunica che verranno eseguiti degli interventi adulticida nelle aree interessate alla manifestazione, e il primo intervento sarà eseguito all’interno dei Giardini Pubblici il lunedì 5 settembre in mattinata, a partire dalle ore 1:00 salvo eventuali perturbazioni meteorologiche, con l’effettuazione di trattamento adulticida. Per garantire la sicurezza della fruizione del parco l’apertura dello stesso sarà posticipata alle ore 9:00.

Di seguito si riportano i successivi interventi adulticida, eseguiti sempre in aree pubbliche, la sera prima dell’evento, precisamente:

Giovedì 8 settembre ore 3:00 – aree di via Carraro, via Don Pietro Benvenuti e Piazzale Schiavonia;

Giovedì 8 settembre ore 4:00 – via Zanchi area Biblioteca comunale;

Venerdì 9 settembre ore 4:00 – area di Pilastro zona sagra;

Sabato 10 settembre ore 1:00 – aree verdi situate lungo via Brunelli (zona P.I.P.).

la Ditta Tecnoambiente incaricata del servizio procederà ad affiggere, nelle aree attigue all’intervento, opportune comunicazioni su date e orari, oltre a comunicare il prodotto prescritto dalla Regione Veneto e dall’ULSS6 Euganea, come da scheda tecnica e da sicurezza allegato.

L’ordinanza di cui sopra indica anche ai residenti attigui all’area interessata alcune precauzioni da adottare prima e dopo l’intervento notturno:

PRIMA del trattamento viene consigliato:

di raccogliere verdura e frutta negli orti pronte al consumo o di proteggere le piante con teli di plastica;

di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppelletili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;

DURANTE il trattamento:

di chiudere le finestre, sospendendo anche il funzionamento di impianti a ricambio d’aria;

DOPO il trattamento

di pulire con acqua e sapone mobili, suppellettili e giochi dei bambini esposti al trattamento;

n on soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento;

in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida adulticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acque e sapone;



Nell‘Ordinanza Sindacale n. 96 del 22.07.2022 vengono poi ricordate alcune misure da osservare anche nelle proprietà private per contrastare le zanzare ed indicazioni sul corretto uso personale dei repellenti.

