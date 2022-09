Anche in Toscana isolamento Covid a 5 giorni,uscita con tampone negativo

FIRENZE (ITALPRESS) – Isolamento ridotto a cinque giorni, ma solo in assenza di sintomi da almeno 48 ore e uscita dall’isolamento soltanto con tampone negativo. Anche in Toscana entrano in vigore le nuove disposizioni per la gestione dei casi positivi al Covid, rese note oggi con la circolare del ministero della Salute. Le nuove regole, come speficano dall’assessorato al diritto alla salute, sono in vigore da oggi e si applicano per tutti i nuovi casi e anche per quelli attualmente in isolamento. I cinque giorni di isolamento decorrono dalla data del primo tampone positivo. Restano invariate le procedure da seguire quando si esegue il tampone: una volta inserito nel portale regionale da parte del laboratorio o della farmacia il referto di tampone positivo, è necessario procedere con l’autovalutazione, da effettuare sul sito della Regione alla pagina web https://referticovid.sanita.toscana.it, che permette in tempi certi ed immediati la gestione del caso positivo e, a seguire, il rilascio della certificazione di guarigione. Durante la compilazione è importante dare risposta alle domande specifiche sullo stato di salute, prestando particolare attenzione alla descrizione dei sintomi avvertiti. In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del quattordicesimo giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

