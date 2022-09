Voci d’Orfeo

Dal 5 ottobre 2022 al 25 maggio 2023 la nuova Stagione concertistica dell’OPV-Orchestra di Padova e del Veneto, firmata dal Direttore musicale e artistico Marco Angius, esplorerà la figura di Orfeo in musica.

In cartellone 14 concerti, di cui uno fuori abbonamento, che abbracciano l’integrale delle Sinfonie di Mendelssohn e dell’opera per pianoforte e orchestra di Stravinsky, con un particolare approfondimento al repertorio italiano con musiche di Respighi, Malipiero e Casella, e alcune prime assolute.

Sono queste le trame e le traiettorie avviate dalla nuova Stagione OPV, sviluppate alla presenza di musicisti della nuova generazione e di artisti di fama internazionale, che si rispecchiano idealmente nel dipinto di Giorgio de Chirico Orfeo solitario (1972), che diventa così la nuova emblematica locandina.attraverso l’integrale sinfonica di Mendelssohn, con un approfondimento al grande repertorio sinfonico in parallelo a quello italiano.

La 57ª Stagione concertistica OPV dedica un importante approfondimento al grande repertorio dell’Ottocento e del Novecento russo, a cominciare dal Concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky che, nella serata inaugurale del 5 ottobre, segnerà il debutto con l’Orchestra veneta di Antje Weithaas, definita uno dei più grandi violinisti del nostro tempo dal mensile tedesco Fono Forum. Il concerto inaugurale sarà diretto dal giovane Michele Spotti, che a quasi trent’anni è già considerato uno dei maggiori talenti della nuova generazione di direttori d’orchestra.

Tra le nuove bacchette alla guida di OPV ci saranno anche quelle di Maria Badstue, musicista olandese di origine indiana già consacrata dalle maggiori istituzioni musicali e al suo debutto in Italia, e Marco Guidarini, nominato Chevalier des Arts et des Lettres della Repubblica Francese e Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti culturali.

Tra gli artisti più attesi della 57ª Stagione OPV rientra Gabriela Montero, pianista venezuelana osannata da pubblico e critica per la particolare predilezione ad accostare interpretazioni classiche a personali quanto travolgenti improvvisazioni alla tastiera.

Tra le novità, l’esecuzione in prima mondiale dei Canti di Puccini e Berceuse 1902 di Respighi. I Canti di Puccini, nell’orchestrazione di Marco Quagliarini sono liriche giovanili e brani strumentali del grande compositore lucchese orchestrati in stile e rivisitati secondo una visione rigorosa quanto accattivante. La riscoperta e la valorizzazione dell’opera di Ottorino Respighi si accorda istintivamente al repertorio russo, del quale il compositore italiano fu un profondo conoscitore.

Come di consueto, il tradizionale Concerto di Natale (12 dicembre 2022) sarà donato alla città di Padova da OPV. Per l’occasione, la Basilica di Sant’Antonio risuonerà sulle note de La creazione di Haydn, Oratorio per soprano, tenore e basso diretto da Filippo Maria Bressan, con il Coro Città Piazzola sul Brenta guidato da Paolo Piana.

Con la nuova Stagione tornano anche le prove generali aperte al pubblico, alle ore 17.00 nella sede del Teatro Verdi, alle ore 10.30 per quelle all’Auditorium Pollini.

Programma

5 ottobre 2022, ore 20:45 | Auditorium Pollini

MICHELE SPOTTI Direttore

ANJE WEITHAAS Violino

Programma

Pyotr Ilyich Tchaikovsky – Concerto per violino op. 35; Romeo e Giulietta, ouverture – fantasia

Franz Liszt – Orpheus

Antje Weithaas ha un vasto repertorio che comprende i grandi concerti di Mozart, Beethoven e Schumann, nuove opere come il Concerto per violino di Jörg Widmann, classici moderni di Shostakovich, Prokofiev, Ligeti e Gubaidulina e concerti di rara esecuzione di Hartmann e Schoeck. Ha iniziato a suonare il violino all’età di quattro anni e in seguito ha studiato alla Hochschule für Musik “Hanns Eisler” di Berlino con il professor Werner Scholz. Insieme a Oliver Wille, ha recentemente assunto la direzione artistica del famoso concorso Joachim. Suona un violino Peter Greiner del 2001.

Michele Spotti, classe 1993, è uno dei maggiori talenti della nuova generazione di direttori d’orchestra.

27 ottobre 2022, ore 20:45 | Teatro Verdi

MARIA BADSTUE Direttore

Programma

Ottorino Respighi – Gli uccelli

Béla Bartók – Danze popolari rumene

Joseph Haydn – Sinfonia n. 94 “La sorpresa”

Vincitrice di una prestigiosa borsa di studio Taki Alsop Conducting Fellowship (TACF) 2019-2021, Maria Badstue è una popolare direttrice d’orchestra nei paesi nordici, in particolare Svezia, Danimarca e Norvegia.

Innovazione, passione e versatilità sono i tratti distintivi della direttrice d’orchestra danese, nata in India, ed elogiata come “una delle migliori giovani direttrici danesi di oggi” (Berlingske Media).

Maria Badstue è anche fondatrice dell’INDK Symphonic Collaboration (2018). Ospitato dal National Center for the Performing Arts di Mumbai, in India, INDK mira a rafforzare le relazioni tra i due paesi. La sua Nordic Masterclass for Conductors (fondata nel 2012), una collaborazione con il professor Jorma Panula e la South Denmark Philharmonic, è considerata oggi una delle più importanti masterclass di direzione in Europa.

24 novembre 2022, ore 20:45 | Teatro Verdi

ROLAND BOER Direttore

Programma

Robert Schumann – Ouverture, Scherzo e Finale op. 52; Konzerstück per quattro corni e orchestra, op. 86

Felix Mendelssohn-Bartholdy – Sinfonia n. 4 “Italiana”

Roland Böer è stato direttore artistico e musicale del Festival Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano fino al 2020. Fino al 2019 è stato Direttore Ospite Principale del Teatro Mikhailovsky di San Pietroburgo.

È stato ospite di importanti teatri d’opera internazionali. Roland Böer ha ricevuto il Congregation Award RNCM Fellow dal Royal Northern College of Music di Manchester ed è cittadino onorario della città di Montepulciano.

7 dicembre, ore 20:45 | Teatro Verdi

WOLFRAM CHRIST Direttore

GABRIELA MONTERO Pianoforte

Programma

Edvard Grieg – Concerto per pianoforte e orchestra op. 16

Dmitrij Shostakovich – Sinfonia n. 1

Wolfram Christ, per molto tempo Prima Viola Principale dei Berliner Philharmoniker, Viola Principale dell’Orchestra del Festival di Lucerna e Professore alla Hochschule für Musik di Friburgo, è ampiamente riconosciuto come interprete che incarna la sincerità e l’integrità musicale. Lodato per le sue interpretazioni coinvolgenti e poetiche, Wolfram Christ ha lavorato con le maggiori orchestre dei cinque continenti.

Di recente ha diretto in tournée la English Chamber Orchestra fino all’acclamata esibizione al Festival di Lucerna e ha debuttato con la New Japan Philharmonic Orchestra nell’autunno del 2019. Tra il 2004 e il 2008 Wolfram Christ è stato Direttore Principale della Kurpfalz Chamber Orchestra di Mannheim e e ha collaborato con solisti di fama internazionale come Sabine Meyer, Emmanuel Pahud, Albrecht Mayer, Simone Kermes e Renaud Capuçon.

12 dicembre, ore 20:45 | Basilica del Santo

CONCERTO DI NATALE

FILIPPO MARIA BRESSAN Direttore

Federica Livi Soprano

Matteo Mezzaro Tenore

Sergio Foresti Basso

CORO CITTA’ DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Paolo Piana Maestro del Coro

Programma

Joseph Haydn – La Creazione (oratorio per soli, coro ed orchestra)

Filippo Maria Bressan è uno di quei direttori appartati e lontani dallo stereotipo dell’artista giramondo ma è anche uno dei pochi direttori italiani ad essere invitato a dirigere orchestre e compagini di massimo prestigio, quali l’Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l’Orchestra e Coro del Teatro La Fenice di Venezia.

Studioso della musicologia e della prassi esecutiva, forte conoscitore della tradizione vocale italiana e della scuola sinfonica tedesca, con una costante passione per il coro e il repertorio sinfonico-corale, è stato il più giovane maestro del Coro dell’Accademia Nazionale di S.Cecilia di Roma (2000-2002) e ha diretto molte altre formazioni corali tra i quali il World Youth Choir, l’Estonian Philarmonic Chamber Choir, il Coro Giovanile Italiano, il Coro FVG, Le Choeur National des Jeunes e i cori di diversi Enti Lirici in produzioni operistiche e lirico-sinfoniche.

Paolo Piana ha studiato pianoforte, organo, musica corale, direzione di coro e d’orchestra e successivamente si è dedicato al canto lirico conseguendone il diploma.

Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento sul canto gregoriano e ha diretto varie orchestre. Direttore fin dalla fondazione del Coro Città di Piazzola sul Brenta, con il quale esercita un’intensa attività concertistica, ha vinto numerosi premi in concorsi e rassegne nazionali ed internazionali.

Docente di vocalità presso l’Accademia Righele dell’ASAC, tiene numerosi seminari di direzione corale e corsi di tecnica vocale in vari istituti musicali e conservatori (C. Pollini di Padova, F. Campiani di Mantova, E.F. Dall’Abaco di Verona). Sovente è chiamato come membro di giuria in importanti concorsi corali nazionali, ed è organista del Duomo di Piazzola sul Brenta (PD).

12 gennaio 2023, ore 20:45 | Auditorium Pollini

GABOR TAKACS-NAGY Direttore

Marco Rogliano Violino

Programma

Ottorino Respighi – Poema autunnale

Charles Ives -Three places in New England

Felix Mendelssohn-Bartholdy – Sinfonia n. 1

Nato a Budapest, Gábor Takács-Nagy ha iniziato a studiare violino all’età di otto anni. Nel marzo 2017 gli è stato conferito il prestigioso Premio Béla Bartok-Ditta Pasztory. Nel 1998 ha fondato il quartetto d’archi Mikrokosmos con i connazionali Zoltan Tuska, Sandor Papp e Miklos Perényi.

Nel 2002, seguendo una lunga tradizione musicale ungherese, Gábor Takács-Nagy si è dedicato alla direzione d’orchestra. Gábor Takács-Nagy è anche un insegnante di musica da camera molto ricercato. È professore di Quartetto d’archi all’Haute Ecole de Musique di Ginevra.

Nel giugno 2012 è stato nominato membro onorario della Royal Academy of Music di Londra e nel febbraio 2021 ha ricevuto il prestigioso premio Artist of Merit dal governo ungherese.

26 gennaio 2023, ore 20:45 | Auditorium Pollini

MARCO ANGIUS Direttore

MAURIZIO BAGLINI Pianoforte

Programma

Integrale delle opere per pianoforte e orchestra di Stravinsky

Igor Stravinsky – Concerto per pianoforte e orchestra di fiati; Capriccio per pianoforte e orchestra; Movements, per pianoforte e orchestra; Concerto in re per archi “Concerto di Basilea”; Sinfonie per strumenti a fiato

Marco Angius, già direttore principale dell'Ensemble Bernasconi dell'Accademia Teatro alla Scala, dal settembre 2015 è direttore musicale e artistico dell'Orchestra di Padova e del Veneto con cui ha all'attivo numerosi dischi e integrali sinfoniche (in particolare quelle di Beethoven e Schubert).

23 febbraio 2023, ore 20:45 | Auditorium Pollini

KAREN DURGARYAN Direttore

Programma

Igor Stravinsky -Orpheus

Felix Mendelssohn-Bartholdy -Sinfonia n. 5 “La Riforma”

Nato a Erevan, in Armenia, Karen Durgaryan si è diplomato presso il Conservatorio di Stato della città natale. Già durante gli anni di studio inizia l’interesse per la direzione d’orchestra, preparandosi con i professori Voskanian e Katania. Nel 1997 segue i corsi di Ilya Musin presso il Conservatorio “Rimski-Korsakov” di San Pietroburgo, tra gli ultimi allievi del grande didatta russo. Karen Durgaryan è stato Direttore Stabile del National Music Chamber Theater di Ereven dove ha inoltre creato e diretto il festival musicale “Britten e l’Armenia” presentandosi con grande successo all’Aldeburgh Festival in Gran Bretagna.

Dal 2000 Karen Durgarjan ha iniziato una significativa esperienza nell’ambito della World Music, dirigendo tutti i concerti della più famosa cantante araba, Fairouz: sotto la sua guida e con l’Armenian Philharmonic Orchestra ha presentato nel mondo le opere di Ziad Rahbani, il maggior compositore libanese vivente.

9 marzo 2023, ore 20:45 | Auditorium Pollini

MARCO GUIDARINI Direttore

STEFANO SECCO Tenore

Programma

Ottorino Respighi – Berçeuse per archi, 1902 (prima assoluta)

Gian Francesco Malipiero – Quattro invenzioni

Giacomo Puccini – Canti. Primo e secondo quaderno (orchestrazione di Marco Quagliarini, prima assoluta)

Marco Guidarini è direttore d’orchestra fra i più affermati della sua generazione, dal vastissimo repertorio lirico. Oltre agli studi in lettere classiche e di filosofia, ha studiato violoncello al Conservatorio di Genova, perfezionandosi con André Navarra a Vienna, dove ha intrapreso lo studio della direzione d’orchestra alla Hochschule für Musik.

Allievo in seguito di Mario Gusella, con cui si è diplomato, Guidarini ha seguito corsi di perfezionamento con Franco Ferrara. Nel periodo studentesco si è a lungo avvalso dei consigli e della vicinanza di Claudio Abbado e Carlo Maria Giulini.

17 marzo 2023, ore 20:45 | Auditorium Pollini

I POMERIGGI MUSICALI DI MILANO

James Feddek Direttore

Programma

Filippo Del Corno – A coda di rondine

Ludwig van Beethoven – Sinfonia n. 6 “Pastorale”

27 novembre 1945, ore 17.30: al Teatro Nuovo di Milano debutta l’Orchestra I Pomeriggi Musicali. In programma Mozart e Beethoven accostati a Stravinskij e Prokov’ev.

Nell’immediato dopoguerra, nel pieno fervore della ricostruzione, l’impresario teatrale Remigio Paone e il critico musicale Ferdinando Ballo lanciano la nuova formazione con un progetto di straordinaria attualità: dare alla città un’orchestra da camera con un solido repertorio classico ed una specifica vocazione alla contemporaneità. Il successo è immediato e l’Orchestra contribuisce notevolmente alla divulgazione popolare in Italia della musica dei grandi del Novecento censurati durante la dittatura fascista: Stravinskij, Hindemith, Webern, Berg, Poulenc, Honegger, Copland.

Oggi I Pomeriggi Musicali contano su un vastissimo repertorio che include i capolavori del Barocco, del Classicismo e del primo Romanticismo insieme alla gran parte della musica moderna e contemporanea. Sono stati trampolino di lancio per artisti come Abbado, Bernstein, Boulez, Celibidache, Gatti, Lonquich, Muti, Ughi.

30 marzo 2023, ore 20.45 | Teatro Verdi

GERARD KORSTEN Direttore

Carmela Remigio Sorpano

Rosalia Cid Soprano

Leonardo Cortellazzi Tenore

Programma

Felix Mendelssohn-Bartholdy – Sinfonia n. 2 “Lobgesang” (Canto di lode)

Nato a Pretoria, Gérard Korsten ha iniziato la sua carriera come violinista. Dopo la sua formazione con Ivan Galamian al Curtis Institute di Philadelphia, si è trasferito a Salisburgo, dove ha studiato con Sandor Vegh, che l’ha portato nella sua Camerata Salisburgo come direttore di concerto e vice direttore musicale. Nel 1987 Korsten è diventato direttore di concerto della Chamber Orchestra of Europe, dove ha lavorato a stretto contatto con direttori come Claudio Abbado, Nikolaus Harnoncourt e Heinz Holliger per nove anni. Gérard Korsten ha diretto oltre 100 orchestre in 24 paesi.

20 aprile 2023, ore 20.45 | Teatro Verdi

WOLFRAM CHRIST Direttore

ANNA TIFU Violino

Programma

Johannes Brahms – Concerto per violino e orchestra op. 77

Felix Mendelssohn-Bartholdy -Sinfonia n. 33 “Scozzese”

11 maggio 2023, ore 20.45 | Auditorium Pollini

MARCO ANGIUS Direttore

ETTORE PAGANO Violoncello

Programma

Ottorino Respighi – Adagio e variazioni per violoncello e orchestra

Pyotr Ilyich Tchaikovsky – Variazioni su un tema rococò per violoncello e orchestra op. 33

Béla Bartók – Concerto per orchestra (versione di Roland Freisitzer, prima esecuzione italiana)

25 maggio 2023, ore 20.45 | Teatro Verdi

BENJAMIN BAYL Direttore

ALESSANDRO CARBONARE Clarinetto

MARCO SCOLASTRA Pianoforte

Programma

Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto per clarinetto K 622

Darius Milhaud – Le boeuf sur le toit

Alfredo Casella – Scarlattiana, divertimento su temi di Scarlatti

Benjamin Bayl è co-fondatore e principale direttore ospite dell’orchestra con strumenti originali Australian Romantic & Classical Orchestra (ARCO) e direttore associato dell’Hanover Band. Di doppia cittadinanza Danese e Australiana, è stato il primo studente australiano di organo al King’s College di Cambridge e ha in seguito proseguito i suoi studi alla Royal Academy of Music con Colin Metters e George Hurst. Bayl lavora con orchestre sinfoniche e da camera, teatri d’opera e orchestre di strumenti d’epoca in Europa, Asia e Australia.

La 57ª Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto è organizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Veneto, della Provincia di Padova, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, di Banca Monte dei Paschi di Siena e dei Mecenati “Art Bonus” Fondazione Cariparo, APS Holding, TV7 Triveneta, Sit Group e l’Associazione Amici dell’OPV.

Biglietti e Abbonamenti

La campagna abbonamenti per la 57ª Stagione concertistica OPV Voci d’Orfeo sarà strutturata in due fasi: la prima riservata agli abbonati delle Stagioni precedenti si svolgerà da lunedì 5 a sabato 10 settembre 2022.

Da lunedì 12 settembre la sottoscrizione sarà aperta a tutti gli interessati.

Gli abbonamenti potranno essere acquistati esclusivamente su appuntamento presso il nuovo Ticket-Office OPV in via Breda 17, Padova con i seguenti orari: da lunedì a venerdì ore 10-13 e 14-17, sabato ore 10-13 esclusi 24/09 e 1/10

Biglietti: QUI

Informazioni:

via Marsilio da Padova, 19

tel +39 049 656848 / 656626

