Viabilità nella Bassa Padovana: tavolo in Provincia con i sindaci di Este, Borgo Veneto e Ospedaletto Euganeo

Riuniti in Provincia di Padova i sindaci di Este, Borgo Veneto e Ospedaletto Euganeo per trovare una soluzione al traffico pesante legato alle attività del cementificio Buzzi-Unicem.

All’incontro, convocato da Vincenzo Gottardo, reggente della Provincia di Padova, erano presenti i consiglieri provinciali Marco Schiesaro, con delega alla Viabilità, Fabio Miotti con delega all’Ambiente, Daniela Bordin, consigliere comunale di Borgo Veneto e Stefano Agujari Stoppa, comunale di Este.

“Ho accolto le richieste avanzate dai Comuni – ha detto Vincenzo Gottardo – per esaminare congiuntamente i problemi e le soluzioni. Di fatto sono scadute le vecchie ordinanze predisposte dal Comune di Este nel 1985 e 1994 e sono mancati i presupposti per operare in deroga al passaggio dei camion lungo via Vigo di Torre ad Este. Non si tratta quindi di cattiva volontà, ma di una conseguenza per cui il traffico pesante viene a transitare nei centri di Borgo Veneto e Ospedaletto Euganeo.

Il dibattito è stato ampio, ma l’incontro si è concluso in modo sereno, fattivo e concreto con tre impegni: la Provincia di Padova si occuperà di monitorare il traffico e il numero di mezzi pesanti circolanti su Este e sul territorio di Borgo Veneto e Ospedaletto Euganeo. Questo per capire il volume effettivo di traffico da gestire ed eventualmente migliorare il contesto di viabilità in quell’area. Il secondo impegno, quello principale, è che emerge una richiesta concreta alla Regione Veneto di sollecitare l’iter per l’ultimazione della S.R. 10, almeno per il tratto fino a Borgo Veneto. Sarebbe l’unica soluzione per risolvere definitivamente il problema e alleggerire i centri abitati di Ospedaletto e Borgo Veneto, a beneficio anche di Este, in quanto sono sistemi collegati tra loro. Il terzo impegno è quello di coinvolgere anche il cementificio Buzzi-Unicem per comprendere come l’azienda possa fare per mitigare i danni causati dal traffico dei loro mezzi, magari con una convenzione stipulata ad hoc.

L’intenzione della Provincia di Padova – ha concluso Gottardo – è quella di ritrovarci a stretto giro, con i valori alla mano, in modo da poter analizzare i dati del traffico per una riflessione più puntuale e capire se ci sono altre misure da intraprendere. Il tavolo si è svolto con un clima cordiale e di massimo rispetto tra le amministrazioni, abbiamo approfondito congiuntamente le criticità e cercato un percorso condiviso. Credo che anche il territorio ne esca arricchito da queste occasioni di confronto”.

(Provincia di Padova)