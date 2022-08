RITORNO IN AULA CON I TUTOR DI COLDIRETTI. DONNE IMPRESA A FIANCO DEGLI STUDENTI. RADDOPPIA L’OFFERTA FORMATIVA, DEBUTTO DEL PROGETTO “TEEN’SEGNO” PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE.

31 Agosto 2022 – Insieme agli studenti delle scuole elementari e medie dal 12 settembre prossimo tornano in classe anche le imprenditrici di Coldiretti Veneto con il progetto riservato alle nuove generazioni che da anni coinvolge oltre 10mila alunni con docenti e genitori. L’iniziativa fa riferimento al Protocollo d’Intesa del Luglio del 2019 – “Per la promozione delle competenze connesse alla sostenibilità nell’alimentazione, per lo sviluppo dell’economia circolare, della green economy e dell’agricoltura di precisione e digitale” firmato dal il M.I.U.R e la Confederazione Nazionale Coldiretti. “Questa edizione – spiega Chiara Bortolas presidente regionale e nazionale di Donne Impresa – si arricchisce di una proposta diretta anche ai ragazzi più grandi. Si chiama “Teen’segno” e prevede interventi in aula teorico pratici con dotazione audiovisiva su temi storici come il passaggio epocale dalla riforma agraria alla legge d’orientamento, tecnico scientifici tipo l’agricoltura di precisione e digitale o l’etichettatura dell’origine dei prodotti. Lo staff di Coldiretti – giovani, senior, produttori di Campagna Amica – offre la possibilità di affrontare contenuti etici come l’economia circolare sviluppando, su richiesta, un dibattito sulla verità del cibo sintetico. Abbinate al programma ci sono le esperienze pratiche in campagna: campi scuola, settimane verdi, visite guidate nelle fattorie didattiche per entrare in diretta connessione con le realtà agricole del territorio. Si tratta di uno sforzo in più che mettiamo a disposizione del mondo degli adolescenti senza dimenticare il lavoro profuso nei confronti dei più piccoli – precisa Bortolas – che continua con un calendario di incontri serrati in tutte le province dove non si contano più i tanti orti scolastici avviati e coltivati che con la nuova stagione diventeranno “botanici” grazie alla passione di insegnanti e dei piccoli allievi supportati dalle famiglie. Sempre confermate le opportunità di approfondimento legate alla merenda salutare e alla conoscenza della biodiversità e del patrimonio agroalimentare regionale e italiano. Alla fine del percorso i partecipanti potranno aderire alla “Festa della terra” con la premiazione finale degli elaborati prodotti. Incrociando le ore di educazione civica, ambientale e alimentare il pacchetto diventa completo e di supporto alla programmazione annuale scolastica perché facilmente integrabile. “Le numerose adesioni – conclude Chiara Bortolas – ripagano questo impegno che è il fiore all’occhiello del movimento femminile di Coldiretti che ha sempre investito nella crescita culturale dei giovani attraverso la condivisione della sicurezza alimentare per un modello di sviluppo ecosostenibile”.