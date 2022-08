Musei Civici – Biglietti cumulativi

Carta Famiglia

Valida per 2 adulti e 2 ragazzi entro i 17 anni

Costo: 30,00 euro

Comprende l’ingresso a:

* Musei Civici agli Eremitani e Cappella degli Scrovegni (prenotazione euro 1,00 )

* Palazzo della Ragione (in caso di mostre è consentita una visione d’insieme)

* Loggia e Odeo Cornaro

* Oratorio di San Michele

* Oratorio di San Rocco

* Piano Nobile dello Stabilimento Pedrocchi – Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea

* Casa del Petrarca ad Arquà

Per informazioni:

tel. +39 049 8204551

Musei tutto l’anno Regione Veneto

Dal 18° anno d’età per residenti della Regione Veneto, valida per 1 anno dal primo utilizzo

Costo: 28,00 euro

Consente un ingresso alle seguenti sedi:

*Cappella degli Scrovegni (prenotazione euro 1,00)

* Palazzo della Ragione (in caso di mostre è consentita una visione d’insieme)

* Loggia e Odeo Cornaro

* Oratorio di San Michele

* Oratorio di San Rocco

Per informazioni:

tel. +39 049 8204551

Musei tutto l’anno residenti di Padova e provincia

valida per 1 anno dal primo utilizzo

Costo: 15,00 euro

Consente un ingresso alle seguenti sedi:

*Cappella degli Scrovegni (prenotazione euro 1,00)

* Palazzo della Ragione (in caso di mostre è consentita una visione d’insieme)

* Loggia e Odeo Cornaro

* Oratorio di San Michele

* Oratorio di San Rocco

Per informazioni:

tel. +39 049 8204551

