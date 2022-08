Di palco in parco

Barabao Teatro e Febo Teatro, in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto e l’Università di Padova, organizzano una rassegna di spettacoli e racconti animati per bambini e bambine.

A fare da “palco” per le rappresentazioni sono luoghi non convenzionali: oltre ai due parchi Iris e Milcovich, vi sono anche largo Debussy e piazzale Cuoco

L’iniziativa rientra nel programma delle celebrazioni per gli 800 anni dell’Università di Padova ed è realizzata con la collaborazione del Comune di Padova.

Programma

Inizio spettacoli: ore 17.30

venerdì 2 settembre

Largo Debussy

Storie di mare

di Febo Teatro

Spettacolo liberamente tratto dalla raccolta delle “Fiabe italiane” di Italo Calvino. Due narratori-marinai accompagnano in un viaggio fantastico attraverso fabe e racconti della tradizione, in cui il mare è l’elemento principale come metafora dell’avventura alla scoperta di sé, dimostrando quanto il viaggio possa essere occasione di incontro e di crescita.

ATTENZIONE – In caso di maltempo lo spettacolo viene ospitato presso la Sala Polivalente della Parrocchia di San Carlo.

venerdì 9 settembre

Piazzale Cuoco

I musicanti di Brema

di Barabao Teatro

Lo spettacolo narra la vicenda di un asino, un cane, un gatto e un gallo che rifiutati per differenti motivi, dai loro rispettivi padroni si mettono in cammino verso la città di Brema sicuri di trovare un nuovo futuro. Durante il loro viaggio, però, i quattro animali non immaginano certo di dover incontrare dei pericoli, grazie ai quali stringeranno una solida amicizia. Riusciranno i nostri amici ad arrivare a Brema?

Questa fiaba tradizionale fa emergere, tematiche importanti e significative quali: l’amicizia, l’accettazione della diversità e l’altruismo. Rappresentata tramite teatro d’attore, narrazione ed effetti sonori dal vivo, la storia prende vita coinvolgendo fortemente il pubblico, chiamato a partecipare direttamente.

ATTENZIONE – In caso di maltempo lo spettacolo viene ospitato presso la Sala Polivalente della Parrocchia di San Carlo.

venerdì 16 settembre

Parco Iris

Pinocchio

di Barabao Teatro

Immortale storia di Collodi rivisitata, modernizzata e interpretata grazie allo stile dinamico ed effervescente che il teatro di movimento può regalare.

I 4 attori fanno rivivere la splendida avventura di un burattino di legno, delle sue scorribande, bugie e marachelle, in un’atmosfera fiabesca che però non manca di far sorridere grandi e piccini.

Ognuno di noi è un po’ Pinocchio, ciascuno di noi ha incontrato il suo gatto e la sua volpe, chissà quante volte avremmo desiderato un amico come Lucignolo… e una fata come mamma!

ATTENZIONE – In caso di maltempo lo spettacolo viene ospitato presso la Sala Polivalente della Parrocchia di San Carlo.

venerdì 16 settembre

piazzale Cuoco

La vera storia di Hansel e Gretel

racconto animato di Febo Teatro

Ne La vera storia di Hansel e Gretel la struttura della fiaba originale viene mantenuta, ma il viaggio di crescita di Hansel e Gretel si trasforma anche nella scoperta di alimenti diversi. I due protagonisti assaggiano, a volte con entusiasmo a volte con circospezione, cose che mai avevano visto prima – arance, pesce, alcune verdure (le arance non crescono nel bosco… ma neanche “nel negozio” come ha risposto un bambino). Hansel e Gretel cercano di districarsi tra colori, consistenze e profumi.

venerdì 23 settembre

Largo Debussy

Il mago di Oz

racconto animato di Barabao Teatro

Nelle immense praterie del Kansas, vive Dorothy una simpatica bambina che improvvisamente, sorpresa da un tornado si ritrova catapultata nel Regno del grande Mago di Oz. Solo Oz, potrà farla tornare a casa, perciò la bimba decide di mettersi in viaggio. Sarà proprio lungo il cammino che a lei si uniranno uno Spaventapasseri, un Uomo di Latta e un Leone codardo, ciascuno alla ricerca di preziosi doni da chiedere al potente Mago. Riusciranno i nostri eroi ad esaudire i loro desideri? Scopriamolo insieme, lasciandoci trasportare tra le affascinanti pagine di uno dei più celebri romanzi per ragazzi.

venerdì 23 settembre

Parco Milcovich

Le sorellastre di Cenerentola

di Febo Teatro

Un gruppo di tre artisti di strada si trova raccontano la storia delle due sorellastre, dopo l’incoronazione a regina di Cenerentola: sono state allontanate e vivono di elemosina, covando invidia e sognando di vendicarsi. I sogni diventano realtà quando riescono a rapire la piccola figlia di Cenerentola, così da far così provare a Cenerentola quello che loro han provato rinunciando al grande sogno di diventare principesse.

Facendo a gara su chi tra le due ne sa di più di neonati, scoprono che gestirne una non è così semplice, tanto che la principessina inizia a piangere senza più fermarsi. Le due le provano tutte, ma dopo ore e ore, stramazzano al suolo: ultimo tentativo è canticchiare e, con grande stupore, funziona! Si divertono quindi nel creare una canzone appositamente per la bambina, e si scoprono affezionate a lei.

ATTENZIONE – In caso di maltempo lo spettacolo viene ospitato presso la Sala Polivalente della Parrocchia di San Carlo.

Informazioni

L’accesso agli spettacoli è gratuito, senza prenotazione.

Si consiglia al pubblico di portarsi un cuscino/coperta per sedersi: poiché non ci saranno sedie, si si siede a terra (non sarà sempre però su un prato erboso).

Università di Padova

sito https://800anniunipd.it/palco-parco

