CARO ENERGIA: RASSEGNA STAMPA SULL’ INIZIATIVA DELL’ASCOM AL SANTO

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Posted By: Redazione Web 30 Agosto 2022

CARO ENERGIA: LA RASSEGNA STAMPA SULL’INIZIATIVA DELL’ASCOM AL SANTO

Di seguito trovate tutti i link relativi alle evidenze stampa dell’evento organizzato dai commercianti dell’Ascom Confcommercio Padova alla Basilica del Santo. 

RASSEGNA STAMPA: 

PADOVA, COMMERCIANTI E IMPRENDITORI ACCENDONO UN CERO A SANT’ANTONIO: “UN AIUTO CONTRO IL CARO BOLLETTE” – Corriere del Veneto

“SANT’ANTONIO AIUTACI TU” – Il Gazzettino.it

PADOVA, I COMMERCIANTI PORTANO UN CERO AL SANTO CONTRO IL RINCARO BOLLETTE – Il mattino di Padova

CARO BOLLETTE, I COMMERCIANTI ACCENDONO UN CERO A SANT’ANTONIO – PadovaOggi 

ESERCENTI PORTANO UN CERO A SANT’ANTONIO CONTRO CARO BOLLETTE – EuroNews

ESERCENTI PORTANO UN CERO A SANT’ANTONIO CONTRO CARO BOLLETTE – Ansa 

LUCE E GAS ALLE STELLE: I COMMERCIANTI DELL’ASCOM PORTANO UN CERO A SANT’ANTONIO – Il Gazzettino.it

“BOLLETTE PAZZE”, I COMMERCIANTI PORTANO UN CERO A SANT’ANTONIO – Nordest24 

ESERCENTI PORTANO UN CERO A SANT’ANTONIO CONTRO CARO BOLLETTE – La Rampa

– CARO ENERGIA: I COMMERCIANTI DELL’ASCOM CONFCOMMERCIO DI PADOVA HANNO PORTATO UN CERO AL SANTO – PadovaNews 

– SANT’ANTONIO DA PADOVA E IL MIRACOLO CONTRO IL CARO BOLLETTE – Il Serenissimo 

“SANT’ANTONIO AIUTACI TU”, I COMMERCIANTI PADOVANI ACCENDONO UN CERO IN BASILICA CONTRO IL CARO BOLLETTE – Fai.informazione

CARO ENERGIA, AI COMMERCIANTI PADOVANI NON RESTA CHE VOTARSI A SANT’ANTONIO: PORTANO UN CERO SULLA TOMBA – Prima Padova

– I COMMERCIANTI DI PADOVA CONTRO IL CARO ENERGIA… ACCENDONO UN CERO A SANT’ANTONIO – Italia a Tavola 

FILMATO 

STRITOLATI DALLE BOLLETTE. IL COMMERCIO PREGA AL SANTO – Tg Veneto

– LA STANGATA DELLE BOLLETTE, IL COMMERCIO ALLE PRESE CON CHIUSURE E AUMENTI DEI PREZZI- Telechiara  

UN CERO AL SANTO CONTRO I RINCARI DELLE BOLLETTE – TGR Veneto 

UN GRANDE CERO BIANCO PORTATO DAI COMMERCIANTI A SANT’ANTONIO – Telenuovo 

CARO BOLLETTE: COMMERCIANTI PORTANO UN CERO A SANT’ANTONIO – Antenna3

CARO ENERGIA, I COMMERCIANTI DI PADOVA PORTANO UN CERO AL SANTO – LocalTeam 

– CARO ENERGIA, I COMMERCIANTI ACCENDONO UN CERO A SANT’ANTONIO – TVA Vicenza 

EVENTO DOCUMENTATO NELL’EDIZIONE DI TGVENETO NEWS DEL 29/08/22 – TGVeneto News 

EDIZIONE DEL TG4 DELLE 19:00 DEL 29 AGOSTO 2022 DAL 25 AL 29 MINUTO – Mediaset Infinity 

(Ascom Padova)

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