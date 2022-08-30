CARO ENERGIA: RASSEGNA STAMPA SULL’ INIZIATIVA DELL’ASCOM AL SANTO

CARO ENERGIA: LA RASSEGNA STAMPA SULL’INIZIATIVA DELL’ASCOM AL SANTO
Di seguito trovate tutti i link relativi alle evidenze stampa dell’evento organizzato dai commercianti dell’Ascom Confcommercio Padova alla Basilica del Santo.
RASSEGNA STAMPA:
– PADOVA, COMMERCIANTI E IMPRENDITORI ACCENDONO UN CERO A SANT’ANTONIO: “UN AIUTO CONTRO IL CARO BOLLETTE” – Corriere del Veneto
– “SANT’ANTONIO AIUTACI TU” – Il Gazzettino.it
– PADOVA, I COMMERCIANTI PORTANO UN CERO AL SANTO CONTRO IL RINCARO BOLLETTE – Il mattino di Padova
– CARO BOLLETTE, I COMMERCIANTI ACCENDONO UN CERO A SANT’ANTONIO – PadovaOggi
– ESERCENTI PORTANO UN CERO A SANT’ANTONIO CONTRO CARO BOLLETTE – EuroNews
– ESERCENTI PORTANO UN CERO A SANT’ANTONIO CONTRO CARO BOLLETTE – Ansa
– LUCE E GAS ALLE STELLE: I COMMERCIANTI DELL’ASCOM PORTANO UN CERO A SANT’ANTONIO – Il Gazzettino.it
– “BOLLETTE PAZZE”, I COMMERCIANTI PORTANO UN CERO A SANT’ANTONIO – Nordest24
– ESERCENTI PORTANO UN CERO A SANT’ANTONIO CONTRO CARO BOLLETTE – La Rampa
– CARO ENERGIA: I COMMERCIANTI DELL’ASCOM CONFCOMMERCIO DI PADOVA HANNO PORTATO UN CERO AL SANTO – PadovaNews
– SANT’ANTONIO DA PADOVA E IL MIRACOLO CONTRO IL CARO BOLLETTE – Il Serenissimo
– “SANT’ANTONIO AIUTACI TU”, I COMMERCIANTI PADOVANI ACCENDONO UN CERO IN BASILICA CONTRO IL CARO BOLLETTE – Fai.informazione
– CARO ENERGIA, AI COMMERCIANTI PADOVANI NON RESTA CHE VOTARSI A SANT’ANTONIO: PORTANO UN CERO SULLA TOMBA – Prima Padova
– I COMMERCIANTI DI PADOVA CONTRO IL CARO ENERGIA… ACCENDONO UN CERO A SANT’ANTONIO – Italia a Tavola
FILMATO
– STRITOLATI DALLE BOLLETTE. IL COMMERCIO PREGA AL SANTO – Tg Veneto
– LA STANGATA DELLE BOLLETTE, IL COMMERCIO ALLE PRESE CON CHIUSURE E AUMENTI DEI PREZZI- Telechiara
– UN CERO AL SANTO CONTRO I RINCARI DELLE BOLLETTE – TGR Veneto
– UN GRANDE CERO BIANCO PORTATO DAI COMMERCIANTI A SANT’ANTONIO – Telenuovo
– CARO BOLLETTE: COMMERCIANTI PORTANO UN CERO A SANT’ANTONIO – Antenna3
– CARO ENERGIA, I COMMERCIANTI DI PADOVA PORTANO UN CERO AL SANTO – LocalTeam
– CARO ENERGIA, I COMMERCIANTI ACCENDONO UN CERO A SANT’ANTONIO – TVA Vicenza
– EVENTO DOCUMENTATO NELL’EDIZIONE DI TGVENETO NEWS DEL 29/08/22 – TGVeneto News
– EDIZIONE DEL TG4 DELLE 19:00 DEL 29 AGOSTO 2022 DAL 25 AL 29 MINUTO – Mediaset Infinity