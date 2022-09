Sperimentare e Innovare l’Agricoltura del Futuro

I Comuni di Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Quinto Vicentino, Grumolo delle Abbadesse e Torri di Quartesolo attraverso il finanziamento del bando Habitat della fondazione CariVerona hanno iniziato la realizzazione del progetto Agri-Futuro, ideato dalla società Adapt Ev., che vuole stimolare la crescita di quattro start-up innovative nel campo agricolo che si insedieranno in aree da rigenerare precedentemente identificate dalle amministrazioni pubbliche, adiacenti al nuovo percorso ciclabile PIA-R che già collega i comuni partner.

Le quattro start-up verranno selezionate attraverso un apposito bando, e queste lavoreranno sui quattro temi inerenti all’agricoltura del futuro:

1.Agricoltura e turismo: per sviluppare nuove esperienze di turismo sostenibile;

2.Agricoltura e food forest: per la promozione di colture quali prodotti del sottobosco;

3.Agricoltura, tecnologia e digitale: implementazione di tecniche innovative a basso consumo di risorse;

4.Agricoltura e cambiamento climatico: nuove tecniche per l’adattamento in agricoltura in territori fragili.

Oltre ai comuni sopra elencati parteciperanno al progetto Coldiretti Vicenza, l’Università di Padova e l’Università Iuav di Venezia che, con le loro competenze, daranno supporto scientifico-tecnico alle start-up per aiutarle a sviluppare una concreta ed efficace realtà imprenditoriale.

Il progetto preliminare dovrà essere presentato dalle ore 8.00 del 1 settembre 2022 alle ore 17.00 del 4 novembre 20222 attraverso l’apposita sezione del sito https://www.f6s.com/agrifuturo/apply

Link Bando: https://www.comune.camisanovicentino.vi.it/c024021/po/mostra_news.php?id=1927&area=H

(Coldiretti Padova)