Este: Voucher per la frequenza dei servizi per la prima infanzia 0-3 anni

In attuazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1609 del 19/11/2021 con la quale è stato approvato un programma di avvio sperimentale presso gli Ambiti Territoriali Sociali del “Fattore Famiglia”, il settore Servizi Sociali del Comune di Este, Ambito Territoriale VEN-17, rende noto che sono aperti i termini per presentare la domanda di accesso al bando per la concessione di un voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia 0-3 anni per tutti i Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Sociale VEN_17 Este.

Si tratta in particolar modo di voucher (Contributo minimo di euro 200,00 e massimo di euro 600,00 per minore) per la frequenza dei servizi alla prima infanzia mediante applicazione sperimentale del “Fattore Famiglia”, di cui alla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”. Il voucher non sostituisce gli interventi di competenza del Comune, previsti ai sensi del D.P.R. 616/1977 in ambito di beneficienza pubblica. I contributi sono cumulabili con eventuali altri contributi disposti per i medesimi fini.

Le domande devono essere presentate online nel periodo 1 settembre 2022 – 15 ottobre 2022 attraverso il link: https://survey.econlivlab.eu/257931?lang=it

La compilazione va effettuata tenendo a portata di mano l’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS, un documento di identità in corso di validità, ed i riferimenti del proprio conto corrente bancario/postale (IBAN) per l’eventuale accredito del contributo spettante.

Per maggiori informazioni si raccomanda di leggere attentamente l’Avviso allegato a questa news.

Info: Ufficio di Ambito [email protected] – 0429-617500/528



