CARO ENERGIA: LUNEDÌ I COMMERCIANTI DELL’ASCOM CONFCOMMERCIO DI PADOVA PORTANO UN CERO AL SANTO

CARO ENERGIA: LUNEDI’ I COMMERCIANTI DELL’ASCOM CONFCOMMERCIO DI PADOVA PORTANO UN CERO AL SANTO.

IL PRESIDENTE BERTIN: “SUL CARO BOLLETTE NON SAPPIAMO PIU’ A CHE SANTO VOTARCI”

Detto molto semplicemente: in materia di costi energetici e bollette schizzate alle stelle non sanno più a che santo votarsi.

D’altra parte: il governo? Dimissionario. La politica? In tutt’altre faccende affaccendata. Quindi?

Quindi, al comparto del terziario di mercato padovano (vale a dire commercio, turismo e servizi) non resta che votarsi al “Santo” per antonomasia, quel Sant’Antonio che di Padova non era ma che di Padova è diventato il riferimento per tutto il mondo.

Queste le premesse per l’iniziativa dell’Ascom Confcommercio di Padova che

LUNEDI’ 29 AGOSTO 2022 – ALLE ORE 11.30

vedrà il presidente, Patrizio Bertin, accompagnato da una contenuta rappresentanza di colleghi, consegnare sul

sagrato della Basilica di Sant’Antonio

al Rettore, Padre Antonio Ramina, un cero.

“Un cero – sottolinea il presidente Bertin – che vuole essere, al tempo stesso, la nostra rinnovata devozione nei confronti del Santo (nostri rappresentanti sono sempre ufficialmente presenti alla processione del 13 giugno), per chi crede supplica di protezione celeste in un momento tanto difficile, ma anche esemplificazione laica del rischio di un ritorno ad un passato fatto di vita al lume di candela”.

Un tentativo quasi “estremo” per cercare di strappare l’attenzione nei confronti di un problema, quello dei costi dell’energia, che avrebbe bisogno di risposte immediate pena, come ha calcolato l’Ascom Confcommercio nei giorni scorsi, un 10% di imprese pronte a sospendere l’attività già nel mese di settembre e con una prospettiva, ben più drammatica, di una chiusura di circa 2500 imprese nell’arco del primo semestre del 2023 con la perdita di qualcosa come 7500 posti di lavoro.

“Al Presidente Draghi – ricorda Bertin – chiediamo di intervenire, anche in estensione rispetto alle cose che un governo dimissionario può fare, con un tetto al prezzo del gas sul tipo di ciò che ha fatto il Portogallo”.

Portogallo, guarda caso patria natia di Sant’Antonio.

PADOVA 29 AGOSTO 2022

(Ascom Padova)