Campagna Amica sotto il cielo di Asiago il 28.08.2022

Le famiglie al centro dell’attenzione di Campagna Amica Coldiretti Vicenza. Questo, infatti, è il principio ispiratore dell’evento “Campagna Amica sotto il cielo di Asiago”, un appuntamento imperdibile che coinvolge grandi e piccini, in una giornata di intense attività, con l’immancabile mercato a km0, che tingerà di giallo Coldiretti il cuore dell’Altopiano.

“La giornata di domenica ad Asiago non si limita ad una tradizionale mostra-mercato dei prodotti tipici del territorio – spiega il presidente di Campagna Amica Vicenza, Raffaele Cogo – ma rappresenta un appuntamento imperdibile per le famiglie che desiderano stare all’aria aperta e, al contempo, divertirsi con i propri figli. Campagna Amica, infatti, è uno scrigno che, in questo caso, racchiude momenti di divertimento, occasioni culturali e di intrattenimento, nonché l’appuntamento con il mercato, per portare a casa il meglio delle produzioni vicentine”.

L’appuntamento di domenica, promosso da Campagna Amica e Coldiretti Vicenza, con il patrocinio del Comune di Asiago ed il contributo della Camera di commercio di Vicenza, tingerà letteralmente di giallo il cuore dell’Altopiano di Asiago, il più esteso d’Europa, che splenderà di una luce incantevole, fondamentale a donare serenità ai cuori e, naturalmente, ad infondere ai più piccoli tanta voglia di divertirsi.

E le occasioni di divertimento non mancheranno. Oltre al cibo fresco, sicuro e garantito, che si potrà trovare al mercato di Campagna Amica, infatti, alle 15, con ritrovo di fronte al Duomo, avrà inizio la Caccia ai tesori della montagna (attività dalle 15 alle 17.30), a cura di Fattoria Didattica Malgasiago (prenotazione al 347.1836825 o sul sito AsiagoGuide.com).

Dalle 15 alle 17, invece, verrà proposto il laboratorio creativo “I colori dell’orto”, a cura della Fattoria didattica Il Cason delle Meraviglie (iscrizioni al laboratorio sul posto).

Dalle 10 alle 12, “Campagna Amica sotto il cielo di Asiago” propone l’evento “SKYSCAPE – Astroturismo: La bellezza del cielo come risorsa per il territorio”, a cura dell’Assessorato al Turismo del Comune di Asiago e dell’ITS Turismo Veneto – sede di Asiago.

Dalle 17.30 alle 18.30, invece, sarà la volta del reading letterario-musicale “Asiago: una montagna tutta da leggere…” con Moreno Corà ed Ilaria Vellar, che proporranno letture di brani di autori locali (M. R. Stern, P. Rigoni, ecc…) e di brani legati all’Altopiano (E. Lussu, L. Meneghello, R. Collino-Pansa, ecc…), con accompagnamento musicale dal vivo.

“Una giornata ricca di occasioni imperdibili – conclude il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – che risponde appieno ai valori fondanti della nostra Organizzazione, che da sempre pone al centro l’interesse per la famiglia e la persona, quindi per le imprese agricole, che rappresentano il fulcro dell’economia del settore Primario, ma non solo. Non dobbiamo mai dimenticare, infatti, che le imprese agricole generano prodotti fondamentali per garantire la vita e, proprio per questo, meritano una particolare considerazione”.

(Coldiretti Padova)