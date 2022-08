Presentazione del libro "Mago Bianco" di Roberto Zucchi

Venerdì 9 settembre 2022 alle ore 17:30, in sala Anziani a Palazzo Moroni (via VIII febbraio 6, Padova) si terrà la presentazione del libro “Mago Bianco. Vite e segreti di Pietro d’Abano, medico ed eretico” di Roberto Zucchi.

L’Autore sarà presente insieme a Francesco Jori, giornalista.

Pietro d’Abano (1250-1315) è un genio avvolto nel mistero. Uno di quei pionieri della scienza, quando ancora si chiamava magia, che propiziarono l’uscita dal Medioevo e l’avvento del Rinascimento. Fu filosofo, astronomo e astrologo, ma soprattutto medico, e per questo a lungo perseguitato dall’Inquisizione, che ben tre volte cercò di condannarlo al rogo come eretico e negromante. Le sue opere sono note agli studiosi, ma poco si sa della sua vita. Anzi, delle sue vite. Perché, in un’epoca in cui il solo viaggiare era un azzardo, dopo l’adolescenza tra Abano e Padova fuggì a Costantinopoli, dove imparò le lingue e le arti mediche, quindi visse dieci anni nella nuova capitale d’Europa, Parigi, da insegnante alla Sorbona, e infine tornò a Padova, dove diede inizio alla sua famosa scuola medica, prima di sparire letteralmente dalla faccia della terra. Ma la morte è solo l’ultimo degli enigmi di Pietro d’Abano che queste pagine intendono svelare.

Roberto Zucchi, giornalista, è stato responsabile dei settori Cultura ed Esteri e quindi caporedattore centrale del quotidiano “Il Gazzettino” di Venezia. Nel 2012 ha pubblicato il romanzo “Siderea Crimina” (Editoriale Programma), noir storico con protagonista Galileo Galilei, e nel 2019, con l’editore Il Prato, “Potere H – I disabili che hanno fatto la Storia”, raccolta di ritratti di personaggi illustri a dispetto dei loro handicap. Sposato, ha due cani molto affettuosi.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

