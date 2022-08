Teatro Stabile del Veneto-Teatro Verdi

Con oltre 30 titoli per più di 130 serate di spettacolo la Stagione di Prosa 2019-2020 oltre che al Teatro Verdi andrà in scena anche al Teatro Maddalene che riapre al pubblico in un rinnovato splendore.

Apertura il 2 novembre con un’anteprima fuori abbonamento dal titolo 1919: un evento che mette insieme le musiche eseguite dall’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marco Angius, con le riflessioni storico-culturali del giornalista, scrittore e filosofo Marcello Veneziani. L’intreccio di questi due momenti, cuciti insieme dal regista Giuseppe Emiliani, servirà per raccontare il 1919, anno memorabile che unisce fili narrativi di colore diverso.

Centrali come al solito le produzioni del Teatro Stabile del Veneto, che portano sotto i riflettori temi di attualità, dando spazio alla drammaturgia contemporanea con autori come Romolo Bugaro e Matteo Righetto. La sala delle Maddalene ospita anche la giovanissima compagnia padovana Amor Vacui.

Dagli autori locali alla scena internazionale, le produzioni del Teatro Stabile del Veneto portano sul palcoscenico artisti geniali e collettivi rivoluzionari; inoltre, arricchiscono il cartellone alcune produzioni e co-produzioni dalle originali riletture di classici, coinvolgendo attori e registi di grande levatura e molto amati dal pubblico come: Marco Paolini, Ale e Franz, Vincenzo Salemme, Ascanio Celestini, Mimmo Borrelli, Carmelo Rifici, Sebastiano Lo Monaco e Bruno Fronasari.

Sulla scia dello scorso anno, infine, anche per questa stagione il cartellone principale accoglie un appuntamento di danza: Caida del Cielo è uno spettacolo di flamenco contemporaneo che porta sulla scena la forza e l’energia di un interprete di grande temperamento come Rocìo Molina.

TEATRO VERDI

Programma

2 novembre 2019, ore 20.45

Anteprima Stagione

Teatro Stabile del Veneto–Orchestra di Padova e del Veneto

1919

di e con: Marcello Veneziani

e con: l’Orchestra di Padova e del Veneto, direttore Marco Angius

regia: Giuseppe Emiliani

La serata inaugurale della Stagione 2019/2020 del Teatro Verdi di Padova è un evento che mette insieme le musiche eseguite dall’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marco Angius, con le riflessioni storico-culturali del giornalista, scrittore e filosofo Marcello Veneziani. L’intreccio di questi due momenti, cuciti insieme dal regista Giuseppe Emiliani, servirà per raccontare il 1919, anno memorabile che unisce fili narrativi di colore diverso.

Dal 6 al 10 novembre 2019, orari diversi

Teatro Stabile del Veneto-Orchestra di Padova e del Veneto

DA QUI ALLA LUNA

di: Matteo Righetto

con: Andrea Pennacchi, Giorgio Gobbo

e con: l’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Lorenzo Pagliei

regia: Giorgio Sangati

Il disastro ambientale che ha travolto l’arco dolomitico del bellunese nel mese di ottobre diventa spunto per questo progetto di teatro civile che mette insieme Matteo Righetto, Andrea Pennacchi, Giorgio Gobbo e l’Orchestra di Padova e del Veneto.

Il regista Giorgio Sangati affida all’ironia e all’umanità di Andrea Pennacchi il racconto di questo immane disastro naturale, creando una narrazione a più voci che ci ricorda quanto sia fragile il pianeta in cui viviamo. La parte musicale è affidata alle musiche originali di Giorgio Gobbo e Carlo Carcano che ne hanno curato anche la drammaturgia.

Dal 13 al 17 novembre 2019, orari diversi

Jolefilm e Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa

NEL TEMPO DEGLI DEI. IL CALZOLAIO DI ULISSE

di: Marco Paolini e Francesco Niccolini

con: Marco Paolini

e con Saba Anglana, Elisabetta Bosio, Vittorio Cerroni, Lorenzo Monguzzi, Elia Tapognani

regia: Gabriele Vacis

Marco Paolini porta in scena le memorie di un Ulisse non più guerriero ma calzolaio e interroga il mito di Ulisse per parlare dell’oggi. Presente e passato si rincorrono in un fitto ordito fatto di parole e musica.

Dal 27 novembre all’1 dicembre 2019, orari diversi

Enfi Teatro

Ale e Franz (ROMEO & GIULIETTA)

NATI SOTTO CONTRARIA STELLA

da: William Shakespeare

drammaturgia e regia: Leo Muscato

con: Ale e Franz

e con: Eugenio Allegri, Teodosio Barresi, Marco Gobetti, Marco Zannoni

musicista: Roberto Zanisi

musiche: Dario Buccino

Leo Muscato recupera lo spirito elisabettiano, affidando a sette vecchi comici girovaghi, capitanati da Ale e Franz, il compito di raccontare la storia di Romeo e Giulietta. Nonostante si tratti di una storia che tutti già conoscono, i sette attori malandati vogliono provare a raccontarla osservando il più antico spirito elisabettiano, interpretando tutti i personaggi anche quelli femminili.

Dall’11 al 15 dicembre 2019, orari diversi

Teatro di Dioniso e Teatro Stabile del Veneto

LA DONNA LEOPARDO

dal romanzo di: Alberto Moravia

adattamento drammaturgico: Michela Cescon e Lorenzo Pavolini

con: Valentina Banci, Olivia Magnani, Daniele Natali, Paolo Sassanelli

regia: Michela Cescon

Michela Cescon porta a teatro l’ultimo romanzo di Alberto Moravia scegliendo Valentina Banci e Olivia Magnani per incarnare una femminilità forte e prorompente. Diventa questa l’occasione per portare alla luce la forte impronta drammaturgica dell’opera, e per portare in scena una femminilità prorompente, forte, libera, pura, autonoma e molto moderna.

Dall’8 al 12 gennaio 2020, orari diversi

Teatro Stabile del Veneto

UNA BANCA POPOLARE

di: Romolo Bugaro

regia: Alessandro Rossetto

con: Fabio Sartor, Diego Ribon, Mirko Artuso, Sandra Toffolatti, Valerio Mazzucato, Davide Sportelli

Romolo Bugaro scrive per il teatro una riflessione sul sistema bancario veneto e sulla sua crisi. A parlare sono i cattivi, che a volte sono anche peggio di come appaiono… o forse meglio?

Oltre a essere uno degli scrittori che nell’ultimo ventennio hanno meglio raccontato il Nordest, Romolo Bugaro è anche un avvocato che conosce da vicino, per lavoro, le traiettorie di ascese e fallimenti nella nostra società.

Dal 22 al 26 gennaio 2020, orari diversi

Troubleyn/Jan Fabre e Aldo Grompone

THE NIGHT WRITER. GIORNALE NOTTURNO

di: Jan Fabre

traduzione: Franco Paris

drammaturgia: Miet Martens e Sigrid Bousset

con: Lino Musella

scene e regia: Jan Fabre

musica: Stef Kamil Carlens

Un omaggio visionario e disarmante alla personalità sovversiva e intrigante di Jan Fabre, artista visivo e regista teatrale tra i più innovativi della scena internazionale. I diari personali di Fabre formano la base di un’autobiografia intima e provocatoria, interpretata in scena dall’attore Lino Musella.

Dal 5 al 9 febbraio 2020, orari diversi

Goldenart Production, Teatro Stabile del Veneto, Teatro Stabile di Bolzano

MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE

di: Arthur Miller

traduzione e adattamento: Masolino D’Amico

con: Alessandro Haber, Alvia Reale

e con: Alberto Onofrietti, Josafat Vagni, Carlo Ragone, Fabio Mascagni, Beniamino Zannoni, Paolo Gattini, Caterina Paolinelli, Margherita Mannino, Anna Gargano

con la partecipazione di Duccio Camerini

regia: Leo Muscato

Leo Muscato dirige uno straordinario cast capitanato da Alessandro Haber e Alvia Reale alle prese con l’opera teatrale più conosciuta e rappresentata di Arthur Miller. Un viaggio nel lato oscuro del sogno americano, incarnato appieno dal protagonista, un venditore di successo ormai sul viale del tramonto, non più produttivo, non più utile e quindi condannato all’oblio.

Dal 19 al 23 febbraio 2020 orari diversi

Danza Molina, S.L. E Chaillot, Théatre National de la Danse (Paris)

In collaborazione con Inaem

CAIDA DEL CIELO

co-direzione artistica, coreografia, direzione musicale: Rocío Molina

co-direzione artistica, drammaturgia, direzione luci e spazio teatrale: Carlos Marquerie

musiche originali: Eduardo Trassierra

hanno contribuito alla composizione: José Ángel Carmona, José Manuel Ramos “Oruco”, Pablo Martín Jones

danzatrice: Rocío Molina

Un abbagliante spettacolo di flamenco contemporaneo che porta sulla scena la forza e l’energia di un’interprete di grande temperamento. Rocío Molina, guidata dalla sua danza – che è intuizione e materia – ci immerge nel silenzio, nella musica e nel rumore di territori sconosciuti.

Dal 26 febbraio all’1 marzo 2020, orari diversi

Teatro Stabile del Veneto

LA CASA NOVA

di: Carlo Goldoni

con: Piergiorgio Fasolo, Stefania Felicioli, Lucia Schierano

e con gli attori della Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto: Simone Babetto, Andrea Bellacicco, Maria Celeste Carobene, Eleonora Panizzo, Cristiano Parolin, Filippo Quezel, Federica Chiara Serpe, Leonardo Tosini

regia: Giuseppe Emiliani

Giuseppe Emiliani dirige un gruppo di attori diplomati alla Scuola Teatrale d’Eccellenza dando vita al primo spettacolo di un progetto di Compagnia Giovani condiviso con la Regione Veneto.

Dall’11 al 15 marzo 2020, orari diversi

Valeria Esposito per Chi è di scena, Giampiero Mirra per Diana Or.i.s.

CON TUTTO IL CUORE

scritto, diretto e interpretato da: Vincenzo Salemme

con: Domenico Aria, Vincenzo Borrino, Antonella Cioli, Sergio D’Auria, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Mirea Flavia Stellato, Giovanni Ribò

Dopo il successo di Una festa esagerata, che ha riempito i teatri di tutta Italia, torna a Padova la varia umanità raccontata con arguzia da Vincenzo Salemme.

Dal 25 al 29 marzo 2020, orari diversi

Sardegna Teatro, Accademida Perduta Romagna Teatri, Teatro Stabile del Veneto, TPE-Teatro Piemonte Europa, Printemps des Comédiens (Montpellier)

IL GIARDINO DEI CILIEGI

di: Anton Pavlovič Čechov

drammaturgia, scene, suoni, luci, costumi: Alessandro Serra

con: Arianna Aloi, Andrea Bartolomeo, Leonardo Capuano, Marta Cortellazzo Wiel, Massimiliano Donato, Chiara Michelini, Felice Montervino, Fabio Monti, Massimiliano Poli, Valentina Sperlì, Bruno Stori, Petra Valentini

regia: Alessandro Serra

Luce che disegna la scena creando luoghi dell’anima. Il tratto registico di Alessandro Serra sceglie il rigore della bellezza per reinventare un grande classico del teatro.

8 e 9 aprile 2020, orari diversi

Lac Lugano Arte e Cultura, Co-produzione Teatro Metastasio di Prato, TPE-Teatro Piemonte Europa, ERT-Emilia Romagna Teatro Fondazione

MACBETH, LE COSE NASCOSTE

da: William Shakespeare

progetto e regia: Carmelo Rifici

drammaturgia: Angela Demattè e Carmelo Rifici

dramaturg: Simona Gonella

équipe scientifica: Dottore Psicoanalista, Giuseppe Lombardi e Dottoressa Psicoanalista, Luciana Vigato

con: Alessandro Bandini, Angelo Di Genio, Tindaro Granata, Leda Kreider, Christian La Rosa, Maria Pilar Pérez Aspa, Elena Rivoltini

Carmelo Rifici prosegue la sua indagine sugli archetipi dell’inconscio collettivo. Macbeth diventa così il punto di partenza per interrogare gli abissi della mente.

Dal 17 al 26 aprile 2020, orari diversi

Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale

LA CUPA. FABBULA DI UN OMO CHE DIVINNE UN ALBERO

versi, canti, drammaturgia, regia: Mimmo Borrelli

con: Maurizio Azzurro, Dario Barbato, Mimmo Borrelli, Gaetano Colella, Veronica D’Elia, Renato De Simone, Gennaro Di Colandrea, Paolo Fabozzo, Marianna Fontana, Enzo Gaito, Geremia Longobardo, Stefano Miglio, Roberta Misticone

scene: Luigi Ferrigno

Artista tra i più apprezzati del panorama teatrale italiano, Mimmo Borrelli porta in scena la lingua materica di Napoli per raccontare un’umanità sprofondata nell’abisso. Scrive e parla in una lingua tutta sua, un barocco incandescente, violento, misterico e spesso impenetrabile che è il corpo stesso di Napoli.

Dal 6 al 10 maggio 2020, orari diversi

Fabbrica srl

BARZELLETTE

distribuzione: Mismaonda srl

di e con: Ascanio Celestini

musiche eseguite dal vivo di: Gianluca Casadei

La più antica ha quattromila anni. Da allora raccontare barzellette è diventata un’arte, di matrice fortemente popolare, spesso ingiustamente relegata in un ambito di facile intrattenimento. Da attento studioso della tradizione orale quale è, Ascanio Celestini si approccia alla materia con precisione maniacale. Nasce così prima un libro e poi uno spettacolo in cui vengono raccolte e reinventate barzellette provenienti da ogni parte del mondo.

Dal 22 al 24 maggio 2020, orari diversi

TERROR

di: Ferdinand von Schirach

traduzione: Sonia Antinori

con: Antonella Attili, Paolo Musio, Andrea Dolente, Giampaolo Gotti, Pietro Faiella, Margherita Coldesina

regia: Kami Manns

Kami Manns propone uno spettacolo interattivo, con gli spettatori come giurati di un processo capace di mettere in luce la vulnerabilità delle nostre democrazie.

Nello spettacolo della regista Kami Manns è il pubblico a dover decidere della sorte del maggiore, costituendosi come giuria di un processo che mette in luce la vulnerabilità delle nostre democrazie e della condizione umana.

TEATRO MADDALENE

10 – 18 dicembre 2019, orari diversi

Siciliateatro Associazione

PER NON MORIRE DI MAFIA

di Pietro Grasso

versione scenica: Nicola Fano

adattamento drammaturgico: Margherita Rubino

con: Sebastiano Lo Monaco

regia: Alessio Pizzech

musiche: Dario Arcidiacono

Non un semplice spettacolo, ma un ritratto, una discesa nel cuore vibrante e nel lucido pensiero di un uomo che da decenni lotta contro il crimine per il trionfo della legalità.

30 gennaio – 2 febbraio 2020, orari diversi

Agrupación Señor Serrano

KINGDOM

di: Àlex Serrano, Pau Palacios e Ferran Dordal

con: Diego Anido, Pablo Rosal, Wang Ping-Hsiang, David Muñiz e Nico Roig

musica: Nico Roig

La compagnia presenta un’espansione del proprio linguaggio performativo creando un dispositivo che mette in comunicazione diversi elementi utilizzati dal vivo: musica, performance e movimento si integrano armoniosamente con oggetti e proiezioni video. In una dimensione, che è al contempo onirica e concreta.

25 febbraio – 4 marzo 2020, orari diversi

Teatro Stabile del Veneto

SAVANA PADANA

dal romanzo di: Matteo Righetto

drammaturgia e regia: Stefano Scandaletti

con: Riccardo Gamba, Pietro Quadrino, Davide Sportelli, Francesco Wolf

Savana Padana è una storia di confini: quello tra i capannoni e i campi di mais, quello tra gli italiani e gli stranieri più o meno integrati, quello tra la ricchezza economica e la povertà culturale.

La versione teatrale adattata e diretta da Stefano Scandaletti offre una rilettura del testo tragicomica dal sapore pulp che descrive una sorta di Far West in salsa padana.

31 marzo – 8 aprile 2020, orari diversi

Teatro Stabile del Veneto – La Piccionaia

INTIMITA’

uno spettacolo di: Amor Vacui

scrittura condivisa: Lorenzo Maragoni, Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo, Andrea Tonin, Michele Ruol

con: Andrea Bellacicco, Lorenzo Maragoni, Eleonora Panizzo

ideazione e regia: Lorenzo Maragoni

La Compagnia di Padova Amor Vacui si interroga sulla nostra tendenza a ripetere gli stessi schemi di comportamento nelle relazioni.

Questo spettacolo, attraverso una storia forse d’amore tra attori e pubblico, vuole esplorare la ricerca di un equilibrio tra le reciproche disponibilità a lasciarsi comprendere, sorprendere, ascoltare. Vuole essere un contesto sperimentale in cui confrontarci con la nostra disponibilità a essere o non essere: in intimità.

