Ristorante Osteria Scvnazz Giovinazzo: “Dove le ricette della tradizione sono autentici pezzi di cuore”

Giovinazzo – Bari, 22 agosto 2022 – La buona tavola è uno dei pilastri del vivere bene, attraverso la quale si riscopre il piacere del gusto, l’identità del territorio, si costruiscono relazioni e si tramandano valori. Bel Paese e cibo si sa, sono da sempre un binomio indissolubile, sia agli occhi dei turisti che per gli stessi Italiani.

“Le ricette della tradizione sono autentici pezzi di cuore”, afferma Francesco Vallarelli, conosciuto da tutti come l’Oste Ciccio, orgoglioso della cucina della propria terra di Puglia, fatta da un ineguagliabile mix di creatività e qualità a Km0. “La nostra filosofia si fonda nel rispetto per il territorio e la biodiversità, vogliamo contribuire a generare valore attraverso il sostegno e lo sviluppo delle attività tradizionali e dei mestieri collegati alla pesca e all’agricoltura delle comunità locali. La selezione delle materie prime per noi va ben oltre una semplice lista di prodotti, abbraccia un patrimonio fatto di gente, cultura e tradizioni, che affonda le sue origini nella notte dei tempi”.

Colorata, calorosa, accogliente, l’’Osteria Scvnazz, a pochi passi dal centro storico di Giovinazzo e dallo splendido mare pugliese, è un luogo dal sapore retrò che, tra sedie e credenze del primo novecento e dettagli sorprendenti che raccontano storie dimenticate, interpreta lo spirito delle locande di un tempo. Il posto giusto in cui vivere esperienze multisensoriali uniche attraverso la vera cucina barese, fatta di prelibatezze locali e sapori intensi. Che si tratti di un tête-à-tête, di un incontro fra amici o di un meeting di lavoro, l’Osteria Scvnazz è l’approdo ideale.

“Il nostro ricettario racconta piccole grandi storie svelando i segreti celati in tante tipicità locali di terra e di mare, per una carrellata di autentiche emozioni”, spiega l’Oste Ciccio. “Uno scrigno che custodisce le abitudini alimentari dei popoli mediterranei, alla riscoperta di lontane tradizioni domestiche, con la volontà di reagire rispetto allo scenario gastronomico che privilegia una cucina orientata alla spettacolarizzazione, a spese di una tradizione fatta di identità, saperi e gusti autentici. La cucina è una storia d’amore, richiede cura, dedizione e passione. Prendersi cura è un atto di amore, è l’attenzione che si mette e il tempo che si impiega nel dedicarsi agli altri: questi sono gli elementi che fanno la differenza. In un mondo sempre più globalizzato, attraverso il buon cibo, ricostruiamo legami sociali e rinnovate forme di conoscenza e condivisione”.

La tipica accoglienza del Sud diventa un punto centrale nell’approccio dello staff dell’Osteria Scvnazz, dove ogni piatto, anche il più semplice, viene esaltato da chef in grado di sfruttare al meglio le materie del territorio. Il rispetto per la propria terra e il desiderio di far star bene le persone non vengono proposti come valori aggiunti, ma come elementi centrali condivisi con tutti gli ospiti.

