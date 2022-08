Covid oggi Italia, 10.418 contagi e 75 morti: bollettino 22 agosto

(Adnkronos) – Sono 10.418 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 75 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 63.188 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 16,5%. Calano le terapie intensive, che sono sette in meno di ieri e 255 in totale, e salgono i ricoveri, 74 in più e 6.516 in totale.



LAZIO – Sono 882 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 agosto 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.753 tamponi con un tasso di positività del 15,3%. I ricoverati sono 702, 6 in meno di ieri, 40 le terapie intensive, 3 in meno da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 4.317 persone. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,3%. I casi a Roma città sono a quota 495. Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 192 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 2: sono 165 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 3: 138 i nuovi casi. Asl Roma 4: sono 42 i nuovi casi e 3 i decessi. Asl Roma 5: 77 i nuovi casi. Asl Roma 6: 75 nuovi casi. Nelle province si registrano 193 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 56 i nuovi casi. Asl di Latina: 92 nuovi casi. Asl di Rieti: 21 nuovi casi. Asl di Viterbo: 24 i nuovi casi.

SARDEGNA – Sono 363 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 agosto 2022 in Sardegna, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1215 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11, uno in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 124, uno in meno di ieri. In isolamento domiciliare 14.703 persone.

LOMBARDIA – Sono 1.042 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 agosto 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 16 morti, portando così a 42.099 il totale delle vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono stati 7.899 con un tasso di positività al 13,1%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 20, uno in meno di ieri, mentre quelli nei reparti ordinari salgono a 790, 8 in più di ieri.

Quanto a Milano, in provincia di registrano 320 di cui 144 a Milano città. A Bergamo i positivi sono invece 94, a Brescia 196, a Como 41, a Cremona 43, a Lecco 15, a Lodi 11, a Mantova 53, nella provincia di Monza e Brianza 92, a Pavia 63, a Sondrio 19, a Varese 50.



ABRUZZO – Sono 524 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 agosto 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 3.613. Da ieri sono guarite 711 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 199 tamponi molecolari e 1.299 test antigenici. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 25.133. Di questi, 182 pazienti, 14 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 in terapia intensiva come ieri, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

TOSCANA – Sono 330 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 22 agosto. Si registra inoltre un altro morto. In Toscana sono 1.367.422 i casi di positività al Coronavirus, 67 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 263 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 1.273.873 (93,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 306 tamponi molecolari e 1.819 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,5% è risultato positivo. Sono invece 512 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 64,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 82.941, -0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 368 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (uno in più). Oggi si registra un nuovo decesso: una donna di 86 anni. Questi i dati, accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale, relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 330 nuovi positivi odierni è di 56 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 28% tra 60 e 79 anni, 11% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (67 confermati con tampone molecolare e 263 da test rapido antigenico). Sono 374.400 i casi complessivi ad oggi a Firenze (66 in più rispetto a ieri), 91.878 a Prato (22 in più), 107.838 a Pistoia (33 in più), 68.268 a Massa-Carrara (24 in più), 145.875 a Lucca (30 in più), 158.598 a Pisa (25 in più), 123.527 a Livorno (37 in più), 123.629 ad Arezzo (45 in più), 98.014 a Siena (25 in più), 74.840 a Grosseto (23 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 122 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 115 nella Nord Ovest, 93 nella Sud Est.

BASILICATA – Sono 148 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 agosto 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non è stato registrato alcun morto per Covid. Da ieri ci sono stati 218 guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 534 tamponi, tra molecolari e antigenici. I ricoverati per Covid-19 sono 41, 4 in più da ieri, di cui 2 in terapia intensiva, uno in più da ieri. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 8.101.

EMILIA ROMAGNA – Sono 1.185 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 agosto 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 11 morti per un totale di 17.807 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.716 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 25,1%.

(Adnkronos – Salute)