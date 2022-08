Triathlon, Sandra Mairhofer prima anche nell’Xterra in Germania

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Sandra Mairhofer bissa il successo del weekend della scorsa settimana al Campionato Europeo XTERRA, vincendo anche in Germania a Zittau consacrandosi così al vertice della disciplina. Alle spalle dell’azzurra si sono classificate al secondo posto Alizee Paties (Francia) e terza Carina Wasle (Austria). Vittoria anche per Matteo Sfregola (categoria 15-19) che guadagna così l’accesso al Campionato del Mondo in programma nello splendido scenario delle Dolomiti Paganella in Trentino a Molveno i prossimi 1 e 2 ottobre.

Problemi meccanici invece per Federico Spinazzè e Michele Bonacina. Nella prova sprint vince Matilde Dal Mas, ai piedi del podio invece Anna Gazzari, che chiude in quarta posizione così come Nicolas Bellemo nella prova maschile.

La gara maschile dell’XTERRA Zittau è stata vinta da Arthur Serrières (Fra) davanti a Arthur Forissier (Fra) e a Jens Emil Sloth Nielsen (Den).

