Elezioni, La Regina ritira la candidatura, Amendola capolista Pd in Basilicata

ROMA (ITALPRESS) – “Quando si ha 20 anni si esprimono e si pensano molte cose. Poi si cresce, si studia, si cambia idea. Rinuncio alla mia candidatura perchè il Pd viene prima di tutto e perchè questa campagna elettorale è troppo importante per essere inquinata in questo modo”. Così su Twitter Raffaele La Regina annuncia il ritiro della sua candidatura alle Politiche, dopo le polemiche per alcuni suoi post di anni fa sui social su Israele. La Regina era capolista in Basilicata. Il segretario del PD, Enrico Letta, ha poi chiesto a Enzo Amendola di correre come capolista in Basilicata alla Camera per la lista Italia democratica e progressista, che ha accettato e su Twitter scrive: “Enrico Letta mi ha chiesto di correre come capolista alla Camera in Basilicata dopo la rinuncia di Raffaele La Regina. Come sempre, la mia candidatura è al servizio della nostra comunità. Grazie Raffaele, hai dimostrato amore per il @pdnetwork. Adesso facciamo vincere il Sud. Uniti”.

