Treviso: Zaia, ‘ragazzi morti in incidente, tragedia che colpisce al cuore comunità’

Treviso, 14 ago. (Adnkronos) – “Ci troviamo di fronte ad una tragedia immane. La notizia ci lascia tutti sgomenti e ci colpisce al cuore come comunità. In questo momento drammatico per quattro famiglie ci stringiamo a loro con tutto il cordoglio per un evento così doloroso che coinvolge quattro giovani di 18 e 19 anni”. Queste le parole commosse del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nell’apprendere la notizia del grave incidente stradale in cui la notte scorsa, a Godega di Sant’Urbano (Treviso), hanno perso la vita quattro giovani, in seguito alla fuoriuscita di strada dell’auto sulla quale viaggiavano.

“Esprimo tutta la mia vicinanza ai familiari di questi ragazzi, ai loro cari, agli amici e a tutti coloro che a questi giovani hanno voluto bene”, conclude il Governatore.

