Covid Italia, 26.693 contagi e 152 morti: bollettino 12 agosto

(Adnkronos) – Sono 26.693 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 12 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 152 morti (130 ieri) nelle ultime 24 ore. Sono 177.819 i tamponi processati (189.141 ieri), tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività al 15%, stabile rispetto a ieri. In calo ricoveri (-315 su ieri per un totale di 8.043) e terapie intensive (-15 su ieri per un totale di 306).

Ecco i dati, regione per regione:

LAZIO – Sono 2.106 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 agosto 2022 nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 decessi. I ricoveri sono 868 (+14), 54 le terapie intensive (-2) e 5.413 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,8%. I casi a Roma città sono a quota 915. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie regionali. Asl Roma 1: sono 281 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 372 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 3: sono 262 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 100 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 179 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 209 i nuovi casi e 0 i decessi. Nelle province si registrano 703 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 262 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 262 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 69 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 110 i nuovi casi e 0 i decessi.

LOMBARDIA – Sono 2.975 i nuovi contagi Covid registrati in Lombardia oggi, 12 agosto 2022, secondo il bollettino della Regione. I tamponi effettuati sono stati 23.125, per un tasso di positività del 12,8%. I morti sono stati 44, per un totale di 41.919 decessi da inizio pandemia. I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 1.010 (-45) mentre quelli in terapia intensiva 28 (-13). Lo riferisce la Regione nel bollettino quotidiano. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 728 di cui 559 a Milano città. A Bergamo 284, a Brescia 490, a Como 137, a Cremona 164, a Lecco 94, a Lodi 94, a Mantova 206, a Monza e Brianza 211, a Pavia 195, a Sondrio 71 e a Varese 236.

EMILIA ROMAGNA – ”Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.791.309 casi di positività, 2.061 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.168 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.500 molecolari e 4.668 test antigenici rapidi. 13 i morti. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 20,3%.I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 41 (+2 rispetto a ieri, +5%), l’età media è di 66,9 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.337 (-74 rispetto a ieri, -5%), età media 75,7 anni.Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (invariato rispetto a ieri); 2 a Parma (-1); 3 a Reggio Emilia (invariato); 4 a Modena (invariato); 11 a Bologna (+2); 3 a Imola (invariato); 7 a Ferrara (+1); 2 a Ravenna (+1); 1 a Forlì (-1); 2 a Cesena (invariato); 4 a Rimini (invariato)”. Lo comunica la Regione Emilia Romagna. ”Le persone complessivamente guarite sono 3.797 in più e raggiungono quota 1.736.791.Purtroppo, si registrano 13 decessi:1 in provincia di Parma (un uomo di 69 anni); 4 in provincia di Reggio Emilia (due donne di 86 e 98 anni e due uomini di 86 e 88 anni); 1 in provincia di Modena (un uomo di 84 anni); 4 in provincia di Ferrara (due donne di 77 e 80 anni e due uomini di 77 e 89 anni); 1 in provincia di Ravenna (un uomo di 85 anni); 1 in provincia di Rimini (un uomo di 83 anni) e 1 fuori regione, un uomo di 58 anni il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Ferrara.Non si registrano decessi nelle province di Piacenza, Bologna, Forlì-Cesena e nel Circondario Imolese.In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 17.708. Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi è stato eliminato 1 caso positivo in quanto giudicato non Covid-19”.

TOSCANA – Sono 1.246 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 agosto 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 10 decessi. Nel dettaglio, in Toscana sono 1.358.543 i casi di positività al coronavirus, 1.246 in più rispetto a ieri (247 confermati con tampone molecolare e 999 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.261.997 (92,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.106 tamponi molecolari e 8.619 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,8% è risultato positivo. Sono invece 1.746 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 71,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 86.003, -0,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 489 (42 in meno rispetto a ieri), di cui 17 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 10 nuovi decessi: 2 uomini e 8 donne con un’età media di 88,9 anni. L’età media dei 1.246 nuovi positivi odierni è di 52 anni circa.

ABRUZZO – Sono 1.135 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 523.475. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 3.574. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 25.252 (-13 rispetto a ieri). Di questi, 230 pazienti (-8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

SARDEGNA – Sono 715 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 12 agosto. Si registrano inoltre altri 2 morti. 622 i nuovi casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.239 tamponi. Si registrano 2 decessi: due donne di 80 e 96 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (+ 2). I pazienti ricoverati in area medica sono 132 (- 16). 18.660 sono i casi di isolamento domiciliare (- 859).

BASILICATA – In Basilicata sono 275 i nuovi casi di Sars Cov-2, su un totale di 1.136 tamponi eseguiti, e non si registra alcun decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino della task force regionale riferito a oggi, 12 agosto 2022. Nello stesso report sono state registrate 285 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 57 (-1) di cui 2 (-1) in terapia intensiva: 25 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 32 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 8.722.

(Adnkronos – Salute)