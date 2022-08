F1, Vettel annuncia il ritiro: “Lascio dopo Mondiale 2022”

“Voglio passare più tempo con la mia famiglia”

Roma, 28 lug. (AdnkronosDpa) – Sebastian Vettel, 35 anni, ha annunciato il ritiro alla fine del Mondiale 2022 di Formula 1. L’Aston Martin sperava nel rinnovo del contratto, ma il quattro volte campione del mondo chiuderà la carriera a novembre. Il pilota tedesco ha reso pubblica la sua decisione a Budapest in vista del Gran Premio d’Ungheria di questo fine settimana. “La decisione di ritirarmi è stata difficile da prendere per me e ho passato molto tempo a pensarci. A fine anno voglio prendermi un po’ più di tempo per riflettere su ciò su cui mi concentrerò dopo. Mi è molto chiaro che, essendo padre, voglio passare più tempo con la mia famiglia. Ma oggi non si tratta di dire addio. Si tratta piuttosto di dire grazie a tutti, non ultimi ai tifosi, senza il cui supporto appassionato la Formula 1 non potrebbe esistere”. Il suo sostituto all’Aston Martin deve ancora essere annunciato.

(Adnkronos)