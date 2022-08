03/08/2022

Luglio conferma i record negativi della risorsa idrica in Veneto. Apporti meteorici registrati inferiori del 40 per cento rispetto alla media, risorse nivali pressoché assenti. Per la falda acquifera quasi tutte le stazioni monitorate mostrano andamenti e livelli in genere inferiori a luglio 2017 anno in cui, per la maggior parte delle stazioni, si sono raggiunti i livelli minimi degli ultimi 20 anni

(ARPAV)