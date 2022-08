INNOVAZIONE. I GIOVANI DI COLDIRETTI VENETO STILANO LE PRIORITÀ DEL SETTORE. DE ZOTTI:”PIONIERI E PROTAGONISTI DI UN MODELLO DI SVILUPPO PER L’ITALIA”

INNOVAZIONE. I GIOVANI IMPRENDITORI DI COLDIRETTI VENETO STILANO LE PRIORITÀ DEL SETTORE

Il calendario autunnale è già ricco di incontri e iniziative

4 agosto 2022 – Sarà un autunno ricco di appuntamenti per i giovani agricoltori di Coldiretti Veneto che riuniti in comitato regionale hanno bloccato l’agenda dei lavori già a partire da settembre, mese in cui gli under 30 saranno impegnati al Parlamento Europeo per un meeting a Bruxelles. A seguire la ripresa delle attività formative con l’Academy, la scuola socio politica sindacale che ha funzioni anche di laboratorio per progetti e strategie economiche. Esperienza questa – spiega il delegato di Giovani Impresa Marco De Zotti che coinvolge relatori di spessore del mondo della cultura e imprenditoriale. Docenze e testimonianze utili – continua De Zotti – per accompagnare le nuove generazioni di Coldiretti Veneto in un percorso di crescita e di confronto per meglio sviluppare le leve competitive”.

Il movimento giovanile arriva dal grande appuntamento dell’Oscar Green, il premio dell’innovazione in agricoltura che ha visto la partecipazione di molti candidati con progetti performanti che confermano la vocazione green della gioventù agricola regionale. “Anche quest’anno il Veneto ha saputo dimostrare l’abilità dei giovani imprenditori nel diversificare e accendere la scintilla del cambiamento del volto aziendale, tutto questo grazie alla legge della multifunzionalità che ha permesso di allargare gli orizzonti agroalimentari applicando la diversificazione agli indirizzi agronomici di coltivazione o allevamento” – commenta De Zotti.

Da sottolineare che con l’ultimo bando del Programma di Sviluppo Rurale il comparto regionale si arricchisce di ulteriori 282 nuove aziende agricole condotte da nuovi imprenditori agricoli. Una misura scelta finora da circa 2000 giovani imprenditori che hanno optato per la campagna come luogo ideale dove esprimere al meglio fantasia e creatività. Un numero che tenderà sicuramente ad aumentare con una proiezione di 350 nuovi agricoltori all’anno per il futuro quinquennio.

I giovani di Coldiretti non sono solo ideatori sono soprattutto imprenditori che stanno affrontando una estate molto calda, non solo a livello meteorologico: caro gasolio e speculazione prezzi, cambiamento climatico, siccità, fauna selvatica, tutti temi trattati durante il comitato dove i ragazzi hanno portato il loro contributo al fine di stilare un documento che sarà la piattaforma operativa di Giovani Impresa.

“Il Veneto ha fatto da apripista a progetti poi esportati e replicati in tutta Italia –conclude Marco De Zotti – una modalità che ci rende pionieri nella militanza e protagonisti nel sistema Italia. Con la responsabilità di chi è al timone di un’impresa e contemporaneamente è dirigente di una forza sociale i giovani agricoltori sono pronti a sostenere un modello di sviluppo ecosostenibile per il Paese”.