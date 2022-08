20° Maratona cinematografica di ferragosto

La “Maratona Cinematografica di Ferragosto”, con le sue proiezioni non-stop dal tramonto all’alba è giunta alla sua 20° edizione e quella del 2015 sarà una Notte di viaggi stellari!

Programma

ore 21.15

INTERSTELLAR (2014)

di Christopher Nolan

con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

Una piaga sta uccidendo i raccolti della Terra, da diversi decenni l’umanità è in crisi da cibo e quasi tutti sono diventati agricoltori per supplire a queste esigenze. La scienza è ormai dimenticata e anche ai bambini viene insegnato che l’uomo non è mai andato sulla Luna, si trattava solo di propaganda. L’ex astronauta Cooper, mai andato nello spazio e costretto a diventare agricoltore, scopre grazie all’intuito della figlia che la NASA è ancora attiva in gran segreto, che il pianeta Terra non si salverà, che è comparso un warmhole vicino Saturno in grado di condurli in altre galassie e che qualcuno deve andare lì a cercare l’esito di tre diverse missioni partite anni fa. Forse una di quelle tre ha scoperto un pianeta buono per trasferire la razza umana e in quel caso è già pronto un piano di evacuazione. Andare e tornare è l’unica maniera che Cooper ha di dare un futuro ai propri figli.

Film tra i più attesi, affascinante, incredibili scene, panorami mozzafiato.

Premio Oscar per gli effetti speciali.

ore 24.15

2001 ODISSEA NELLO SPAZIO (1968)

di Stanley Kubrick

con Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester

Dopo aver “scoperto” un misterioso monolite un gruppo di scimmie dimostra di possedere la scintilla dell’intelligenza. I primati la applicano subito usando un osso come strumento per cacciare, ma anche come arma per uccidere altri loro simili. Anno 2001: sulla Luna viene scoperto un misterioso monolite, identico a quello preistorico, che riceve impulsi da Giove. Qualche tempo dopo, diretto verso il pianeta maggiore del nostro sistema solare, l’astronauta Bowman è costretto a “uccidere” il computer Hal 9000, colpevole della morte dell’equipaggio.

Anche per lui però non c’è ritorno.

Film visionario, “filosofico”, ai limiti della comprensibilità razionale: assolutamente affascinante. Uno dei classici del cinema e fondatore della moderna fantascienza cinematografica, ma anche una abissale meditazione sulla (e oltre la) storia dell’uomo.

ore 02.45

LA CONQUISTA DELLO SPAZIO (1955)

di Byron Haskin

con William Hopper, Mickey Shaughnessy, Walter Brooke

Capolavoro della fantascienza americana anni ’50.

Razzo in partenza da una stazione spaziale per la Luna improvvisamente fa rotta verso Marte: decisione presa dal comandante in preda a scrupoli religiosi. Dal romanzo Progetto Marte di Werner von Braun. Interessanti gli effetti speciali di George Pal.

L’azione è ambientata nel 1980!

ore 05.00

LE VOYAGE DANS LA LUNE (1902)

di Georges Méliès

con Georges Méliès, Henri Delannoy, Victor André

Il primo film muto di fantascienza con la scena della navicella spaziale che si schianta sull’occhio della Luna (che presenta un volto umano).

Ispirato in parte dal romanzo del 1865 “Dalla terra alla luna” (De la terre à la lune) di Jules Verne, Le voyage dans la lune venne girato negli studi della neonata Star Film di Mèliés a Montreuil vicino a Parigi.

