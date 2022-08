Homenaje 2022

Homenaje è il titolo del Festival Internazionale di Chitarra classica, giunto quest’anno alla seconda edizione, a cura di Barco Teatro, con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, dell’Associazione Musicale MoMùs-More Music e del Conservatorio Cesare Pollini, sotto la direzione artistica di Giacomo Susani.

“Homenaje” (omaggio, in spagnolo), è appunto un omaggio allo strumento della chitarra classica e alla sua antica vocazione nella città, un riconoscimento a chi la studia, a chi la ascolta, a chi la ama

Novità di questa edizione è la collaborazione con il “Festival pianistico Bartolomeo Cristofori” che offre la possibilità di ampliare l’ambito della ricerca, della produzione e dell’esecuzione musicale della chitarra con la première di due composizioni per la non usuale formazione chitarra-pianoforte, una delle quali è commissionata dallo stesso Festival al compositore Francesco Antonioni e verrà eseguita nel concerto tenuto dai due giovani talenti padovani della musica classica, Leonora Armellini e Giacomo Susani in programma domenica 4 settembre.

Dal 3 all’11 settembre la città di Padova (nelle sedi di Barco Teatro e Auditorium Pollini) ospiterà alcuni tra i più importanti interpreti, studiosi, compositori e maestri liutai e proporrà non solo al mondo di professionisti e conoscitori ma alla città tutta, ad amanti della musica e a curiosi, interessantissime e piacevoli occasioni di avvicinamento a questo straordinario strumento. Tutti gli eventi avranno come scenario un circuito urbano che coinvolgerà alcune tra le più belle sale concerti della città come la Sala dei Giganti, la Scuola della Carità e Barco Teatro.

Il Festival proporrà diverse occasioni di incontro sul tema della chitarra classica e metterà in connessione eventi musicali e formativi.

Vanno segnalati:

Concerti tenuti da alcuni tra i più acclamati interpreti a scala mondiale: il Grammy Award David Russell; Paul Galbraith, che farà conoscere a Padova il suo innovativo strumento (la Brahms Guitar, chitarra a 8 corde); la liutista argentina Evangelina Mascardi; Dušan Bogdanović, chitarrista e compositore serbo-americano di grande fama; il giovane talento scozzese Sean Shibe e infine il Direttore Artistico del Festival, Giacomo Susani che suonerà in duo con Leonora Armellini, pianista padovana tra i vincitori dell’ultima edizione dello Chopin Competition di Varsavia, con un concerto comprendente anche una première commissionata dal Festival per questa occasione. il grande spagnolo Marco Socías e la formazione cameristica dell’italiano SoloDuo) e da alcuni tra i più interessanti e talentuosi giovani talenti della chitarra italiana (Giacomo Susani – Direttore Artistico del Festival, Pietro Locatto e il Tomasi-Musso Guitar Duo)

Masterclasses, lezioni frontali docente allievo ad alto livello di perfezionamento, che verranno tenute dai protagonisti degli eventi musicali e rivolte a studenti e professionisti ma svolte in forma pubblica per consentire di mostrare agli uditori, attraverso lo svolgimento delle lezioni, lo stimolante e interessante rapporto tra docente e allievo nell’approccio ad un particolare pezzo musicale o ad un autore

Conferenze, altre importanti occasioni di approfondimento e di confronto pubblico su temi legati all’organologia dello strumento e sulla ricerca nel campo molto fecondo e attuale della composizione per chitarra, tenute da musicisti, maestri liutai e compositori di riferimento internazionale (come il più importante compositore vivente per chitarra, il gallese Stephen Goss).

Programma completo

CONCERTI

3 settembre, ore 20.00

Sala dei Giganti-Palazzo Liviano

David Russell, Guitar Solo recital

www.davidrussellguitar.com

4 settembre, ore 20.00

Sala dei Giganti-Palazzo Liviano

Duo chitarra-pianoforte

Giacomo Susani

Eleonora Armellini

I due giovani talenti padovani, Leonora Armellini e Giacomo Susani, suoneranno prima come solisti e poi insieme un programma che comprenderà anche un’inedita composizione, commissionata appositamente da Festival Homenaje.

6 settembre, ore 20.00

Scuola della Carità

Concerto di Dušan Bogdanović

Chitarrista e compositore, Dušan Bogdanović è uno dei musicisti più interessanti e al Festival parteciperà non solo con un concerto martedì 6 settembre 2022 ore 20:00 presso la Scuola della Carità (Padova) in cui proporrà un dialogo tra le sue composizioni, la musica antica e l’improvvisazione, ma anche con una conferenza a ingresso gratuito il giorno successivo ore 10:00 – condotta a 2 voci con Stephen Goss – sui temi della composizione per chitarra e sul ruolo dell’improvvisazione.

7 settembre, ore 20.00

Barco teatro

Concerto di Evangelina Mascardi (liuto)

Un concerto particolare che ci fa fare un salto nella storia: con protagonista il liuto, antenato della chitarra, la grande Evangelina Mascardi, liutista argentina apprezzata nel mondo, ci farà ascoltare le versioni originali di alcuni brani ormai nel repertorio chitarristico.

8 settembre, ore 20.00

Barco Teatro

Sean Shibe, chitarra sola

Concerto del giovane chitarrista scozzese che ha conquistato il pubblico e la critica musicale anglosassoni per il suo versatile talento.

10 settembre, ore 20.00

Scuola della Carità

Paul Galbraith, Brahms Guitar

Esibizione di Paul Galbraith, chitarrista scozzese indicato da Andrès Segovia come un grande artista dal luminoso futuro. Potremo scoprire il meraviglioso suono del suo innovativo strumento, una chitarra a 8 corde dalla particolare incordatura ideata insieme al grande liutaio inglese David Rubio negli anni ’90.

CONFERENZE

6 settembre, ore 10.00

Barco Teatro

La chitarra italiana tra ‘800 e ‘900. Evoluzione, aneddoti e contaminazioni con la cultura europea

(Lorenzo Frignani)

7 settembre, ore 10.00

Barco Teatro

Conferenza L’improvvisazione come strumento di conoscenza

(Dušan Bogdanović, Stephen Goss)

10 settembre, ore 15.00

Miguel Llobet. Una nuova edizione, un nuovo Llobet

(Stefano Grondona)

MASTERCLASSES

Le masterclasses si svolgeranno nello spazio di Barco Teatro. Ogni docente terrà le lezioni la mattina e il pomeriggio del giorno successivo ai concerti che avranno tenuto nell’ambito del Festival secondo un ordine di partecipazione che verrà pubblicato sul sito e comunicato per email ai partecipanti. Si tratta di lezioni individuali frontali tenute in forma pubblica, sul palco del teatro, in modo che gli allievi uditori vi possano assistere.

4 settembre – David Russell

5 settembre – Giacomo Susani

6 settembre – Michael Lewin (Ia parte)

7 settembre – Michael Lewin (IIa parte)

8 settembre – Evangelina Mascardi

9 settembre – Sean Shibe

11 settembre – Paul Galbraith

Informazioni

Prenotazioni concerti e informazioni: [email protected]



Biglietti

Concerti: € 15,00 biglietto intero – € 7,00 biglietto ridotto (studenti); possibilità di abbonamento a tutti e 6 i concerti € 75,00 intero/ 35,00 ridotto.

Prevendita Online

Masterclass (come uditori): € 30,00

Conferenze: ingresso gratuito

La prenotazione a tutti gli eventi per il pubblico esterno è obbligatoria, da effettuare tramite email: [email protected]

Barco Teatro – via Orto botanico 12

Cell. 3755764000

[email protected]

www.barcoteatro.it



