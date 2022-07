LO SVILUPPO SOSTENIBILE PASSA ANCHE ATTRAVERSO IL MONDO DEL TERZIARIO.

BERTIN (ASCOM CONFCOMMERCIO): “COINVOLTO L’ASSESSORE MARCATO PER ESTENDERE GLI INCENTIVI PREVISTI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LE IMPRESE ARTIGIANE ANCHE A QUELLE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI”

Lo sviluppo sostenibile passa anche attraverso il commercio, il turismo e i servizi.

“Non vi è dubbio che l’intervento della Regione Veneto attraverso il bando denominato “il Veneto Artigiano” che prevede un contributo a fondo perduto per le imprese artigiane del 40% – commenta il presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin – va certamente incontro alle esigenze di numerose imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane, alcune delle quali rientranti nelle attività commerciali ed in questo senso ci siamo subito attivati, attraverso il nostro Ufficio Finanza Agevolata, per la stesura delle domande che andranno presentate dal 6 fino al 29 settembre 2022”.

L’intervento regionale, però, sta evidenziando come, soprattutto per quanto attiene le spese per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (soprattutto fotovoltaico), l’interesse sia notevole anche tra le aziende del terziario.

“Soprattutto le bollette che stanno arrivando e che mettono a dura prova nervi e bilanci – continua Bertin – stanno convincendo molti imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi che un intervento in tal senso, se fosse sostenuto finanziariamente, potrebbe rappresentare un validissimo aiuto alle politiche per lo sviluppo sostenibile”.

Da qui l’idea del presidente dell’Ascom Confcommercio di coinvolgere l’assessore regionale Roberto Marcato.

“All’assessore regionale – spiega Bertin – ho rappresentato il problema ottenendo dallo stesso la massima disponibilità a valutare un intervento in tal senso. Nelle prossime settimane ci ritroveremo anche con i nostri tecnici e con quelli delle Regione per valutare come si possa procedere in quest’ottica di sviluppo sostenibile”.

Padova 28 luglio 2022

(Ascom Padova)