In Principio 2022 "Motus terrae"

Il settembre musicale dell’Orchestra di Padova e del Veneto si apre con una nuova edizione della rassegna di musica sacra dal titolo “In Principio”.

Il progetto è un percorso di ascolto e spiritualità che si snoda in un ciclo di cinque concerti tra i principali luoghi di culto di Padova, in collaborazione con l’Ufficio per la Liturgia della Diocesi di Padova e le parrocchie del Centro storico.

Una esplorazione del suono che si tradurrà anche in un percorso di ascolto in senso interiore.

Quest’anno In Principio presenta alcune importanti novità che consentono alla rassegna di imporsi oggi tra le più importanti di musica sacra a livello nazionale.

All’interno dei cinque appuntamenti proposti figura la tradizionale Messa in ricordo dei musicisti e di tutti gli artisti padovani defunti (16 settembre), accompagnata dal grande repertorio sacro di Mozart, con la possibilità di ascolto e approfondimento musicale ispirate a particolari temi della fede cristiana.

In Principio avrà inizio lunedì 12 settembre alle ore 20.45 presso la Basilica Cattedrale con un particolare ritratto in musica di Lorenzo Perosi condotto da Don Paolo Padrini in occasione dei 150 anni della nascita del compositore italiano. Già maestro di cappella nella basilica di S. Marco di Venezia e direttore perpetuo aggiunto della Cappella musicale pontificia Sistina, la musica di Perosi sarà affidata all’Orchestra di Padova e del Veneto e al Coro Città di Piazzola sul Brenta, diretto da Paolo Piana, con il soprano Ljuba Bergamelli nella veste di solista per la direzione di Marcello Bufalini.

La rassegna si concluderà venerdì 30 settembre alle ore 20.45 al Teatro del Seminario Maggiore con un raro ritratto in musica di Giulio Radino, compositore padovano della seconda metà del Cinquecento – il padre è stato organista nella cappella di Sant’Antonio – la cui opera rappresenta un’interessante testimonianza dell’influsso dei Gabrieli a Venezia. L’Orchestra di Padova e del Veneto si unirà all’ensemble vocale La stagione armonica diretto da Sergio Balestracci, specialista del repertorio antico.

Programma

12 settembre, ore 20.45

Basilica Cattedrale di Padova

CONCERTO

Lorenzo Perosi: 150 anni dalla nascita, un ritratto in musica

OPV-Orchestra di Padova e del Veneto

Marcello Bufalini Direttore

Ljuba Bergamelli Soprano

Alessandro Perin Organo

Coro Città di Piazzola sul Brenta

Paolo Piana Maestro del Coro

Don Paolo Padrini Relatore

INFO – Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili

16 settembre 2018, ore 19.00

Chiesa di San Benedetto Abate

TRADIZIONALE MESSA-CONCERTO

In ricordo dei musicisti e di tutti gli artisti padovani defunti

Le Comunità parrocchiali del centro storico di Padova ricordano i musicisti e gli artisti padovani defunti nella celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Giuliano Zatti, Vicario Generale della Diocesi di Padova, con l’esecuzione della Messa per soli, coro e orchestra K 427 di Wolfgang Amadeus Mozart.

OPV-Orchestra di Padova e del Veneto

Luca Guglielmi Direttore

Nina Sodolovnikova Soprano; Paola Leoci Soprano; Giuseppe Di Giacinto Tenore; Giacomo Nanni Basso

Coro Iris Ensemble

Marina Malavasi Maestro del Coro

INFO – Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili

21 settembre, ore 20.45

MPX – Multisala Pio X

Tony Pagliuca – Dulcedo et Spes

Tony Pagliuca Tastiere

Elisabetta Montino Voce

Alessandro Monti Basso, chitarra

Ensemble OPV

Biglietti: intero Euro 15.00; ridotto Euro 10.00 (under 18, over 65)

23 settembre, ore 20.45

Chiesa Santa Maria del Carmine

CONCERTO

Joseph Haydn – Le sette ultime parole del nostro Redentore in croce

OPV-Orchestra di Padova e del Veneto

Filippo Maria Bressan Direttore

INFO – Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili

30 settembre, ore 20.45

Teatro del Seminario Maggiore

CONCERTO

Giulio Radino – Ritratto musicale del compositore padovano del XVI secolo

OPV-Orchestra di Padova e del Veneto

La Stagione Armonica

Sergio Balestracci Direttore

Biglietti: intero Euro 15.00; ridotto Euro 10.00 (under 18, over 65)

Informazioni

Per gli appuntamenti del 21 e 30 settembre: biglietto intero € 15,00, ridotto € 10,00 (under 18 e over 65) + diritto di prevendita.

Biglietti disponibili online su www.opvorchestra.it e presso Gabbia Dischi (via Dante 8, Padova) e il giorno del concerto al botteghino allestito in loco a partire da un’ora prima dell’inizio

Gli appuntamenti del 12, 16 e 23 settembre sono a ingresso libero e gratuito.

Tel: 049 656848 – 656626

Fondazione OPV-Orchestra di Padova e del Veneto

Tel. 049 656848-656626

[email protected]

www.opvorchestra.it

