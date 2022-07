Covid oggi Lombardia, 8.605 contagi e 23 morti. A Milano 2.380 casi

(Adnkronos) – Sono 8.605 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 luglio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 23 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 46.894 tamponi, tra molecolari e antigenici con un tasso di positività pari a 18,3%. Risultano 58 ricoveri in terapia intensiva, 3 in più di ieri, e 1.550 non in terapia intensiva, 27 in meno di ieri.

I nuovi casi in provincia di Milano sono 2.380, si cui 916 a Milano città; 920 a Bergamo; 1.184 a Brescia e 401 a Como. Cremona ne conta 450, Lecco 232, Lodi 230, Mantova 487. Monza e Brianza registra 725 nuovi casi, Pavia 545, Sondrio 126 e Varese 703.

(Adnkronos – Salute)