Rientro vincente nel circuito per Berrettini a Gstaad

GSTAAD (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Rientro vincente per Matteo Berrettini in occasione del suo esordio allo “Swiss Open Gstaad”, Atp 250 con un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Il 26enne romano, numero 15 del ranking e secondo favorito del seeding, ha debuttato direttamente al secondo turno dove ha regolato con un doppio 6-4 in un’ora e 30 di gioco Richard Gasquet. Avversario ai quarti sarà lo spagnolo Pedro Martinez, numero 52 del mondo e mai affrontato finora. Berrettini, che proprio a Gstaad ha vinto il suo primo titolo Atp nell’estate del 2018, è al rientro nel circuito dopo la positività al Covid-19 che lo aveva costretto a saltare Wimbledon.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).