Este: Continua l’ondata di caldo

L’ARPAV-DRST, Servizio Meteorologico, e il C.O.T., Centrale Operativa Territoriale dell’ULSS6, con nota di oggi hanno confermato che le temperature sono in aumento già mercoledì 20 luglio e la Regione Veneto, in data odierna, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per il disagio fisico sino a venerdì 22 luglio.

Si consiglia di bere molta acqua, non fare attività sportiva e non restare al sole nelle ore più calde, sopratutto ai soggetti più fragili, come gli anziani e i bambini.

Si ricordano i numeri attivati dalla Regione Veneto per le segnalazioni e informazioni :

in ambito socio-sanitario è attivo il seguente numero verde 800 535 535, realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo;

eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800 990 009.

Per ulteriori approfondimenti consulta la pagina sul sito istituzionale “Emergenza caldo: come proteggersi”.

