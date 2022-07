INOSSOS SI PRESENTA A VALDOBBIADENE

Un progetto con una ricca partnership per la sostenibilità di turismo e viticoltura

Coldiretti Treviso capofila del progetto InnoSoss (Innovazione Sociale per lo sviluppo sostenibile della Viticoltura nell’Alta Marca). Si tratta di una valida iniziativa possibile grazie al Piano di Sviluppo Rurale, Regione del Veneto e Gal Alta Marca. Per condividere alcuni risultati del progetto il prossimo 19 luglio si svolgerà una conferenza informativa a Villa dei Cedri a Valdobbiadene, con inizio alle ore 17. “Condividere le esperienze e scambiare soluzioni per una convivenza sostenibile tra viticoltura, turismo e comunità locale è l’intento del secondo incontro organizzato nell’ambito del progetto InnoSoSS – spiega Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso – Il progetto ha come capofila Coldiretti Provincia di Treviso e tra i partner annovera il CISET, CIRVE-Università di Padova, ULSS 2 Marca Trevigiana, Coldiretti Veneto e GAL Alta Marca che ha promosso l’iniziativa”. Suddiviso in tre appuntamenti, nel primo incontro CISET ha presentato una ricerca che mappava le percezioni e le opinioni dei residenti nel territorio del Prosecco, patrimonio dell’Unesco. Dallo studio si evinceva come gli abitanti dell’area considerino il turismo un elemento importante per l’economia locale, nonostante sia un settore meno sviluppato rispetto alla vitivinicoltura. Quest’ultima impegnata in un percorso di miglioramento della percezione del cittadino dell’area grazie a precise scelte di matura sostenibilità.

Il convegno del 19 luglio, dal titolo ‘Modelli e sfide a confronto per lo sviluppo socio-economico e turistico di tre aree vitivinicole europee Unesco’, offrirà l’occasione di comparare le esperienze di territori che hanno caratteristiche simili a quelle dell’Alta Marca, come le Langhe in Piemonte e la Champagne in Francia. Sarà Valeria Minghetti, responsabile area Ricerca del CISET, a coordinare il confronto tra Mauro Carbone, già direttore dell’Ente Turismo Langhe Roero Monferrato, e Laurent Panigai, presidente del Sindacato Viticoltori della Champagne.

I saluti iniziali, invece, saranno affidati al sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese, all’assessore regionale all’Agricoltura Federico Caner, al presidente della Coldiretti Treviso Giorgio Polegato, al direttore del CIRVE di Padova Margherita Lucchin e al presidente di Altamarca Giuseppe Carlet.

Samuele Trestini di CIRVE – Università di Padova, introdurrà gli obiettivi del progetto InnoSoSS, mentre a seguire Elisa Giampietri, sempre del CIRVE, ed Erica Mingotto ricercatrice del CISET, metteranno a confronto le percezioni su turismo e viticoltura nell’Alta Marca da parte di quattro categorie di attori locali: oltre ai residenti, i viticoltori, gli operatori turistici e i visitatori dell’area.

Si confronteranno sui vari temi presentati Elvira Bortomiol, presidente del Consorzio di tutela Prosecco Superiore; Luciano Fregonese, Sindaco di Valdobbiadene; Giuliano Vantaggi, direttore dell’Associazione per il Patrimonio del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Federico Capraro, presidente Ascom Treviso. Coordinerà Giancarlo Vettorello di Coldiretti Veneto.

(Coldiretti Padova)