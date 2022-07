Covid, 31.204 nuovi positivi, 112 le vittime

MILANO (ITALPRESS) – Sono 31.204 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 135.642 tamponi effetttuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Covid emenato dal Ministero della Salute. I decessi sono 112, contro i 79 di ieri, per un totale di 170.037 vittime da inizio pandemia. Il rapporto tamponi-positivi si attesta al 23%, contro il 22,8% di ieri. Gli attualmente positivi sono 1.454.395. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 417, 14 in più rispetto a ieri. I pazienti con sintomi nei reparti ordinari sono 10.848, 272 in più rispetto a ieri. A livello territoriale, le regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono Emilia-Romagna (4.175), Lazio (3.708) e Lombardia (3.262). (ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it