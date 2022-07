Emergenza Ucraina: Provincia di Padova e Croce Verde portano 180mila euro di materiale sanitario e farmaci a Leopoli

La Protezione Civile della Provincia di Padova ha aderito all’iniziativa umanitaria “Aiuto per l’Ucraina”, che vede come capofila la Croce Verde di Padova per la raccolta e il trasporto di materiale sanitario e farmaci all’Ospedale di Leopoli.

“Il Servizio di Protezione Civile – ha detto Daniela Bordin, consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile – si è attivato per fornire un supporto alla Croce Verde nell’organizzazione della raccolta e nella preparazione del materiale per il trasporto, il cui valore è stato stimato in 180mila euro. Sono state messe a disposizione 23 culle neonatali, mascherine chirurgiche, disinfettanti, un generatore a pannelli solari, siringhe, garze, tute monouso”.

L’iniziativa è nata grazie al dott. Jaroslav Ciulovshi, referente dell’Ospedale n. 4 di Leopoli, conosciuto da molti militi di Croce Verde e in particolare da Francesco Biasioli, primo promotore del progetto.

La raccolta è stata effettuata nei centri di alcuni comuni come Candiana, Saccolongo, Montegrotto, Castelbaldo-Masi-Piacenza d’Adige, Cadoneghe, Veggiano, Cittadella.

“E’ un gesto – ha dichiarato Vincenzo Gottardo, reggente della Provincia di Padova – che fa emergere tutta la generosità e la solidarietà della nostra gente. E’ una partecipazione che dimostra concretamente la risposta pronta e unitaria per aiutare coloro che stanno vivendo una situazione di guerra ed emergenza. Un ringraziamento particolare va tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa che ci fa sentire parte di un grande progetto di solidarietà”.

Il bilico, messo a disposizione da un privato per il trasporto del materiale sanitario e dei medicinali, è partito alla volta del confine tra Polonia e Ucraina, scortato da un’auto della Croce Verde. A riceverli il referente dell’ospedale di Leopoli dott. Jaroslav Ciulovshi.

“Fare del bene, fa star bene – ha concluso Daniela Bordin – ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto. Lo spirito di generosità e partecipazione del Veneto e di tutti gli italiani è davvero unico al mondo”.